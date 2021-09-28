炎明熹新歌MV銅鑼灣尖沙咀出現　TVB籲粉絲快打卡將再有驚喜

無綫（TVB）《聲夢傳奇》「三料冠軍」 炎明熹（Gigi），上周一（20日）推出新歌《真話的清高》MV，至今在YouTube已衝破56萬點擊次數。Gigi的新歌MV近日於銅鑼灣時代廣場，以及尖沙咀廣場Art Piece的大熒幕播出。近日不少Gigi粉絲特意前往該處拍照打卡，而Gigi亦有轉發粉絲帖文，似乎又驚又喜。TVB方面則提醒Gigi粉絲打卡要快手，因為之後可能會再有驚喜：「如果未去打卡嘅你要快手喇~因為~因為~靜靜雞話你知，過兩日會有啲唔同㗎，睇吓到時你哋發唔發現到」。

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