鄭爽IG連發情緒貼文自爆患社恐症：我懷疑我身邊每一個人

內地女星鄭爽因代孕棄養風波及涉簽「陰陽合同」逃稅事件，而被列為失德藝人已經遭到官方全面封殺，連個人微博同工作室微博都已遭封號停用。然而，在無法使用微博情況下她就轉戰Instagram抒發心情，繼日前上貼多張疑是前夫張恒出軌的不雅照向他宣戰外，今（1日）再貼狗狗照片自爆自己患有社交恐懼症，還揚言好難再相信身邊每一個人，看似情緒不太穩定，令不少支持她的粉絲相當擔心。

鄭爽上貼疑是張恒出軌的不雅照。（微博圖片）

在Instagram上貼多張狗狗照片的鄭爽，一開口就表示：「寧做一條自由的狗，不願做籠裡的金絲雀。」可見她的情緒多麼的低落。還揚言因為自己患有社交恐懼症關係，連狗狗生病都不敢帶牠去看醫生，於是情急之下拿錢請人帶狗狗去看醫生，沒料到對方爽約，最終都是要自己帶狗狗親自出門就醫。

鄭爽上貼狗狗照揚言自己患有社交恐懼症。（shuang_mythichy@IG）

過不久鄭爽再上貼一張不同圖案的藝術照，道出年初爆發代孕棄養事件的心情，揚言好難相信這一切都是對方的刻意安排，雖然她沒有指名道姓，但所提及的對方讓網友猜測應該就是前夫張恒，她表示：「每次分手我都喜歡刪掉一切對方存在過的證據，我不想有任何空間去想過去。在事情發生之初，我崩潰了，我懷疑我身邊的每一個人，對於孩子我懷有深深的愧疚感，我害怕一切都只是對方利用的工具，我害怕他們的出生只是不幸的開始，我害怕我帶給他們的是被威脅的人生，為了以後的光明我選擇了等待，等待對方先出牌。」

鄭爽表示自己好難相信身邊每一個人了。（微博圖片﹑shuang_mythichy＠IG）

貼文曝光之後不少支持她的粉絲都好擔心，紛紛送上留言給予安慰，揚言她已經好勇敢了，請她化痛苦為力量。

不少粉絲留言為鄭爽加油打氣。（shuang_mythichy＠ＩＧ）