鄭爽IG連發情緒貼文自爆患社恐症：我懷疑我身邊每一個人

內地女星鄭爽因代孕棄養風波及涉簽「陰陽合同」逃稅事件，而被列為失德藝人已經遭到官方全面封殺，連個人微博同工作室微博都已遭封號停用。然而，在無法使用微博情況下她就轉戰Instagram抒發心情，繼日前上貼多張疑是前夫張恒出軌的不雅照向他宣戰外，今（1日）再貼狗狗照片自爆自己患有社交恐懼症，還揚言好難再相信身邊每一個人，看似情緒不太穩定，令不少支持她的粉絲相當擔心。
在Instagram上貼多張狗狗照片的鄭爽，一開口就表示：「寧做一條自由的狗，不願做籠裡的金絲雀。」可見她的情緒多麼的低落。還揚言因為自己患有社交恐懼症關係，連狗狗生病都不敢帶牠去看醫生，於是情急之下拿錢請人帶狗狗去看醫生，沒料到對方爽約，最終都是要自己帶狗狗親自出門就醫。
過不久鄭爽再上貼一張不同圖案的藝術照，道出年初爆發代孕棄養事件的心情，揚言好難相信這一切都是對方的刻意安排，雖然她沒有指名道姓，但所提及的對方讓網友猜測應該就是前夫張恒，她表示：「每次分手我都喜歡刪掉一切對方存在過的證據，我不想有任何空間去想過去。在事情發生之初，我崩潰了，我懷疑我身邊的每一個人，對於孩子我懷有深深的愧疚感，我害怕一切都只是對方利用的工具，我害怕他們的出生只是不幸的開始，我害怕我帶給他們的是被威脅的人生，為了以後的光明我選擇了等待，等待對方先出牌。」
貼文曝光之後不少支持她的粉絲都好擔心，紛紛送上留言給予安慰，揚言她已經好勇敢了，請她化痛苦為力量。
+3
鄭爽IG發文疑狙擊前夫張恒出軌 親目睹性愛影片兩年來連發噩夢鄭爽前夫張恒微博遭投訴違反法律法規 帳戶徹底「被消失」鄭爽被封殺連累前輩作品下架 同名54歲鄭爽︰真的是苦不言衷鄭爽逃稅被追討近3億人民幣 微博賬戶被標示永久禁言鄭爽失勢粉絲力挺到底 網紅拍片表白揚言送寶馬迎娶