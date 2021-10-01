鄭爽IG發文疑狙擊前夫張恒出軌　親目睹性愛影片兩年來連發噩夢

內地女星鄭爽因代孕棄養風波及涉簽「陰陽合同」逃稅事件，已經遭到官方全面封殺，連個人微博同工作室微博都已遭封號停用。然而，在無法使用微博情況下她就轉戰Instagram，近日就難得更新動態就上貼遭過處理的情色不雅照，疑狙擊前夫張恒出軌，強調自己在等一個公開的道歉。

而沒想到今（1日）鄭爽再上貼一張更大尺度的不雅照，公開了疑是不雅照中女子的真面目，疑是該女子同前夫張恒床戰時所拍攝的情色照，訴苦着自己被出軌這兩年每天發噩夢的痛苦，對她造成的傷害特別大，再次引起網友關注。

鄭爽同張恒不時隔空對罵。（微博圖片）

鄭爽日前上貼女子的不雅照。（微博圖片）

從鄭爽上貼的女子照片中可見，該女子長相艷麗梳着一頭中分的長髮，穿着性感睡衣做出不雅動作讓男方拍照，整個畫面尺度相當大，該照片疑是前夫張恒床戰時所拍攝的。而鄭爽亦發文向該女子喊話，望該女子理解她的行為：「這不是你一個人的行為，你們有一方沒做到盡責，你必定承受所有的謾罵與侮辱。如果你是被迫行為，歡迎你替自己維權，否則不要責怪我無情沒保護好你。」

鄞爽更怒控該女子道：「在事情的高峰我沒通過你們的視頻保護自己，我相信這只是傷害的千萬分之一，但你又做了甚麼呢？甚麼都沒做，看着我被網暴你心裡一點都不感到自責麼？」揚言在這兩年間發了許多噩夢，這一些性愛影片無時無刻侵蝕着她的大腦，為她帶來好大的傷痛。

鄞爽公開疑是小三的正面照。（微博圖片）

另外，鄭爽還訴說多年來根本沒人知道在熱搜背後她經歷了多少，這一些傷害她原本可以靠着工作來沖淡一切，但一次又一次的被傷害令她感到無力了：「你們一直利用着老實人的難以啟齒，踩着別人的傷口獨領風騷，幹不掉我就用瘋子來形容我，確實在你們的摧殘下我不容易。」還強調叫大家遠離網絡假象，千萬不要做他人的籌碼，似乎非常不滿網上對她的種種假傳聞。

鄭爽的父親曾發文指張恒出軌N次。（鄭成華微博圖片﹑鄭爽微博圖片）

如今鄭爽一連兩日上貼不雅照，不禁令人聯想起年初她同前夫張恒鬧翻時，鄭爽的父親在微博上指出張恒出軌N次，手機裡還有許多不雅視頻，如此一說令網友們猜想那豈不是證實張恒的確在戀愛期間出軌？鄭爽連日來的行為，雖然沒有提及張恒的名字，但似乎藉着出軌一事簡接向張恒宣戰。