「真理女神」美麗妄娜被傳下海拍色情影片　11分鐘回應留懸念

台灣網紅美麗妄娜擁有精緻臉蛋及魔鬼身材，憑藉「真理系列」走紅，有「真理女神」的稱號，大方不做作的性格，深受粉絲喜愛。先前才宣布停更「真理系列」要前往紐約深造的她，近期卻傳出在SWAG的激戰影片外流，讓她不得不拍片解釋。



美麗妄娜日前突在YouTube頻道上新片「暗黑版自己在SWAG實戰影片外流」，影片中，美麗妄娜先解釋自己因為簽證沒過還沒去紐約，接著進入正題表示最近有許多傳言她去拍SWAG，還有不少人跑來問她「哪裡看得到你的SWAG」、「YT做不了不紅了跑去SWAG？」讓她相當無奈澄清「我沒有拍！未來五年不一定，但是今年我還沒有！」

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她決定直接前進SWAG看暗黑版自己的直播，和對方聊天還頻頻下指令，對方也有求必應，讓她覺得很敬業，該女優還模仿美麗妄娜的真理系列，最後更在鏡頭前與男優進行人與人的連結，讓美麗妄娜看了害羞直呼「好色情喔」，後來美麗妄娜還發現女優某個角度真的和自己很像，讓她驚訝到噴髒話認證兩人的相似程度。

美麗妄娜拍片無奈澄清「我沒有拍！未來五年不一定…」（YT@美麗妄娜）

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