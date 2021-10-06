Louis Vuitton 2022春夏成衣呈現古典現代交織　秀場中闖入抗議者

2022春夏巴黎時裝周壓軸大騷Louis Vuitton於香港時間6日凌晨1點，在法國巴黎盧浮宮舉行。今次的成衣系列是一場虛構與現實、藝術與生活的碰撞，同時慶賀創始人Louis Vuitton先生200周年誕辰。女裝藝術總監Nicolas Ghesquière表示：「我喜歡吸血鬼的形象，他歷經歲月，適應各個時代的着裝。」過去、現在與未來的交織令他著迷。



品牌女裝藝術總監Nicolas Ghesquière。（GettyImages）

秀場呈現了一系列誇張的廓形，剛硬立體的剪裁與柔和的線條感並存，牛仔、綢緞、薄紗、蕾絲、珠片、皮革、刺繡等元素結合，19世紀風格的束腰展現女性柔美線條，荷葉邊裝飾的立體襯衫彰顯高貴，搭配寬鬆的下裝，奢華中融入隨性，仿佛是時代的融合。富有建築美學、歌劇風格的華麗裝飾充滿戲劇性，復古大膽，張力十足。

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然而，秀場中途發生了一段小插曲，一位戴著口罩的抗議者手拎「OVERCONSUMPTION = EXTINCTION（過度消費=滅絕）」的標語走在T台中央，catwalk行得有模有樣，一度令在場嘉賓以為是表演的一部分，最後這名女子被保安強行帶離現場。對此，不少網友都留言道：「Well she isn’t wrong（她沒錯）」、「I support her（我支持她）」、「Her walk isn’t that bad（她行得不錯）」等。