鄭爽IG爆被誘騙集團迫害　曾單槍匹馬對抗：我想要拔出整個鏈條

內地女星鄭爽因代孕棄養風波及涉簽「陰陽合同」逃稅事件，而被官方列為失德藝人遭到全面封殺。目前其個人微博同工作室微博被封帳號的情況下，她已經轉戰Instagram抒發心情，繼早前一連上貼多張不雅照疑指向前夫張恒存在出軌事實外，近日再度發長文爆出指自己受到PUA（Pick Up Artist指搭訕、把妹技巧的意思）迫害，疑暗指張恒加入PUA訓練班來操控她，事件再度引起大家熱議。

鄭爽指出自己受到PUA迫害。（微博圖片）

據鄭爽指出所謂的PUA就是一個有組織有謀略的團隊，主要成員大多以留學生同擁有海外學歷的人為主，雖然她沒有公開姓名指出張恒就是其中一員，但透過她的說話不少網友猜測她所指的就是張恒：「它控制著我身邊每一個朋友，用孩子拾（試）圖控制住我，將我變為他賺錢的工具。」而巧合地張恒從高中到大學時期都在美國留學，同鄭爽的形容不謀而合。

而她還詳細描述PUA的各種套路，疑指出張恒所做一切全都是經過PUA訓練出來的。她表示：「把微信頭像換成你隨手畫的簡筆畫，你看的順眼的微信名稱，你不找他仔永遠都會找你，讓你不會有不安全感產生。他要你不要那麼努力工作，他負責照顧你，你把工作交給他。」除了對自身有系統性的套路外，連對家人都有一套：「他經常主動發你的圖片給你家人，增加你家人對他的好感度。」揚言大家一定要相信她，強調指出這一些人的心早就被系統性控制，沒有真心亦沒有真話可言。

鄭爽疑指出陋恒是PUA成員。（張恒微博圖片﹑視覺中國）

另外，她還表示單憑她的力量難以對付PUA如此龐大的團隊，所以在當時被大家瘋狂指責的時候，她只想好一對子女的安全，沒有想過自己，所以當時她保持了沉默：「當時沒有人能保證我對集體作案的判斷是否成立，我承認我想要的是拔出整個鏈條，不要它再去禍害其他人。我初心沒有想過保護自己，除了孩子的未來就是不要其他人再受到侵犯。」曾認為做人有好心就有好報，沒有想過到頭來竟被社會否認，令他一度對社會對自己產生懷疑。

而在發出該貼文的同時，她還上貼了一張轉帳記錄，上面清楚顯示在4月21日她轉帳一筆款項給予「給浪跡天涯」，再加上鄭爽貼文開頭就寫「浪跡情感」，看似兩者有莫大關連。而在網友細心搜查下，原來發現「浪跡天涯」是知名的情感詐騙平台，曾在微信公眾號號稱「中國最權威的男性情感教育平台」簡介寫明「願天下沒有難談的戀愛」，不過經過被網友接連投訴後，該平台己於2019年遭到封號。

鄭爽轉帳的記錄「給浪跡天涯」，被發現是情感詐騙平台。（鄭爽微博圖片﹑shuang_mythichy＠IG）

事實上，PUA最初只是形容一種透過系統化學習，藉以提升情商成功找尋心儀對象的行為，最初期只用在男性的身上，被形容是一門藝術行為而已。但近年該學習化系統被引入後逐漸演變成一種商業的「愛情訓練營」，以有組織﹑網絡課程﹑線下培訓等方式進行誘騙。

除了有專為男性設計的訓練營外，亦有針對女性去設計課程，透過她們的各種行為去釣到金龜婿，認識富二代﹑男明星等。去年郭富城的老婆方媛﹑台灣男星潘瑋柏的空姐老婆Luna，先後被傳出曾參加過PUA的訓練營，經過組織的培訓而達到目的。參與的女性被指定在同一間醫院整容﹑在指定的地方拍攝網紅照，共享攝影師、衣服、手袋等，營造出一種有高尚感覺的生活感。

潘瑋柏的老婆Luna同郭富城老婆方媛，曾被傳參加過PUA訓練營。（王神通有話說微博圖片）

目前內地方面對於PUA相關的違法行已進行嚴厲打擊，甚至在《中華人民共和國網絡安全法》中有條文針對PUA相關的違法行為進行限制同罰則，可想而知PUA對民眾的侵害性有幾大。

內地有條文針對PUA相關的違法行為進行限制同罰則。（網上圖片）