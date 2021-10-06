街頭女戰士 | 八大舞團顏值實力並存　no:ze人氣急升連簽9廣告

韓國綜藝節目《街頭女戰士》（Street Women Fighter）集結八隊實力強勁的女子舞團，進行Girls’ Hip-hop、Waacking、Rocking、Breaking、choreography等多種類型的街舞比賽，最終決出排名第一的Global K-Dancer，由姜丹尼爾任MC，BoA、李泰容@NCT以及SM編舞老師黃尚勳作評委，可謂是近排最熱門的綜藝節目之一。



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八個團隊分別是WANT、HOOK、Holy Bang、PROWDMON、LACHICA、CocaN Butter、WAYB、YGX，當中多位舞者都有為明星編舞、伴舞的經歷。好似Holy Bang的隊長Honey J是Jay Park（朴宰範）御用舞者、亦曾為Lisa@BLACKPINK等排舞，YGX的隊長Leejung也有為Lisa@BLACKPINK、Jennie@BLACKPINK、TWICE、ITZY、iKON、(G)I-DLE等編舞，PROWDMON中Monika與Lip J更是前輩級人馬，擁有深厚的舞蹈功底，battle實力強勁。而平均年齡最小的WAYB舞團雖然成軍不久，但隊長no:ze因為去年12月為KAI@EXO的歌曲《Mmmh》伴舞而受到關注，出眾的外貌以及舞蹈實力令她人氣急升，IG粉絲迅速突破100萬，現在已近200萬人追蹤。

《Mmmh》MV，最左為NO:ZE。（視頻截圖）

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今年25歲的no:ze畢業於翰林藝術高中實用舞蹈科，有著不輸Idol的精緻面貌。在參加《街頭女戰士》後，no:ze獲得了更多關注，知名度大大提升。據韓媒《Bridgenews》報道，no:ze最近簽了9個廣告合約，通過食品、化妝品、時裝等多個領域的廣告合同，實現了業界大滿貫，身價暴漲70倍以上！有指no:ze在參加節目之前，廣告片酬為200多萬韓元（約1.3萬港元），隨著人氣水漲船高，她簽了最高達1億5000萬韓元（約98萬港元）的廣告合約，據業界推算，這9個廣告將為no:ze帶來約10億韓元（約651萬港元）的收益，更有消息指她將會出演人氣節目《驚人的星期六》，如果屬實，no:ze將成為首位參與該節目的舞者。

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除此之外，最近風靡韓國的《Hey Mama》舞蹈就是出自no:ze之手，這是她在節目中「分級任務」的「Leader舞台」排舞作品，雖然no:ze已經淘汰，但關注度依然不減。