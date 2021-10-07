郭晶晶與霍啟剛前度同場不尷尬　呂慶欣出身豪門被稱翻版朱玲玲

霍啟剛與太太郭晶晶結婚近9年，一直非常恩愛，更是公認的模範夫妻，兩人育有一仔兩女，一家五口非常幸福。而郭晶晶除了輔助老公的事業之外，還會抽時間出席慈善活動，日前她就以家長代表身份出席寶山幼兒園捐贈口罩的活動，囝囝霍中曦及囡囡霍中妍都在場，除了他們之外，幼兒園副校長朱呂慶欣亦引來不少網民關注，事緣她是霍啟剛的前女友，不過郭晶晶與老公的舊愛同場就完全不尷尬，兩人更大方合照。



郭晶晶（後排右二）以家長代表身份出席寶山幼兒園捐贈口罩的活動，囝囝霍中曦（前排中）及囡囡霍中妍（前排右一）都在場，副校長朱呂慶欣（後排左三）亦引來不少網民關注。（微博圖片）

作為霍家子弟，霍啟剛的感情生活一直備受關注，不過相比起緋聞滿天飛的豪門子弟，霍啟剛在與郭晶晶結婚前，只被曝光過兩段感情，而第一段就是初戀呂慶欣。呂慶欣是米業大王呂明才的曾孫女，父親呂元祥是著名建築師，是名副其實的豪門千金，兩人門當戶對，據知她與霍啟剛在讀大學期間相戀，兩人志趣相投，迅速陷入熱戀，但有傳因為當時年輕的霍啟剛太貪玩，呂慶欣無法接受，這段戀情僅維持了兩年就宣告結束。

呂慶欣是米業大王呂明才的曾孫女，有「翻版朱玲玲」之稱。（視覺中國）

霍啟剛與霍啟山、霍啟仁為媽媽朱玲玲慶祝生日。（微博@郭晶晶）

呂慶欣長相甜美，她更因為與霍啟剛媽媽朱玲玲樣貌相似，而被稱為「翻版朱玲玲」。2011年底，呂慶欣嫁給了朱亮之，生活美滿幸福。呂慶欣媽媽楊俊婷是有「幼兒園界哈佛」之稱的寶山幼兒園創辦人，而呂慶欣除了擔任副校長之外，亦有開設ITT Playgroup，全力投身幼教工作。霍啟剛與郭晶晶的囝囝霍中曦及囡囡霍中妍所讀的幼稚園正正就是寶山幼兒園，雖然霍啟剛與呂慶欣分手多年，但相信兩人仍保持友好關係，而郭晶晶與呂慶欣同場亦表現大方，雙方完全不尷尬！

霍啟剛與郭晶晶在2012年結婚。（視覺中國）