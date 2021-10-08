魷魚遊戲｜李政宰鄭浩妍呢場戲原來係即興！登美國節目揭幕後趣事

Netflix韓劇《魷魚遊戲》全球轟動，一舉攻下90國排行榜冠軍，連歐美都瘋迷，知名美國脫口秀《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》主持人Jimmy Fallon昨日跨海專訪《魷魚遊戲》主角群李政宰率領朴海秀、鄭浩妍以及魏嘏雋，鄭浩妍（鄭好娟）恢復以往時尚模特兒扮相，小露香肩秀流利英文，成為全場焦點。



4位主角接受Jimmy Fallon視訊專訪，Jimmy Fallon秀出123木頭人關卡的木頭娃娃，搞笑說：「這個心理變態的機械人是誰？」鄭浩妍立刻用流利英文回應：「我們小時候上學的課本有2個角色，男孩哲秀，女孩英熙，這個就是英熙。」朴海秀自爆《魷魚遊戲》在9月17日韓國時間下午4點上線，結果同天下午3點50分，他的兒子出生，同天有2大喜悅，讓他直誇「魷魚寶寶」。

【圖輯】點圖放大看李政宰、朴海秀、鄭浩妍、魏嘏雋登《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》受訪👇👇👇

朴海秀被問是否感到全球爆紅，他幽默回答：「現在就有這種感覺，我見到Jimmy Fallon了耶。」逗得Jimmy Fallon哈哈大笑。李政宰也一改劇中邋遢頹廢形象，穿上筆挺西裝展現帥氣，除了感謝全球劇迷支持，他再度表示其中有段戲是即興演出，「我第一次撞到鄭浩妍，撞倒她的咖啡，那段我即興演出，立刻撿起地上的吸管插回飲料杯還給她，結果插了好幾次才插回飲料杯，讓她當場大笑」，還現場模仿鄭浩妍偷笑的模樣。

最後4人更連線玩起遊戲，先以包剪揼競爭，而後又用湯匙運送雞蛋，最後由李政宰一馬當先跑過終點線，魏嘏雋跑到一半就弄丟雞蛋，讓全場笑聲不斷。

此外，《魷魚遊戲》的看板高掛紐約時代廣場，吸引不少觀眾側目，證明該劇順利成為全球目前最紅的戲劇。

【同場加映】魷魚遊戲︱李政宰鄭浩妍竟不是冠軍 外國劇迷心中角色好感度排名（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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