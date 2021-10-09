魷魚遊戲｜鄭浩妍減肥靠3招　徹底實行365天運動計畫練出螞蟻腰

爆紅韓劇《魷魚遊戲》轟動全球，不但連Netflix行政總裁都表示：「《魷魚遊戲》絕對是Netflix最厲害的非英語劇集。」，劇中演員知名度也跟著水漲船高！其中新生代女演員鄭浩妍（鄭好娟）IG更像坐了噴射機，粉絲數瞬間暴漲突破1346萬！



短短3天鄭浩妍IG人數直登韓國女演員TOP 2

在《魷魚遊戲》播出之前，鄭浩妍以超級名模身分累積粉絲數來到40萬，而在《魷魚遊戲》飾演高冷脫北者姜曉，便以誇張的速度爆紅全球，粉絲數瞬間暴增近千萬，3天前鄭浩妍IG粉絲數在南韓女演員中，只排名第5，沒想到短短2天就超車第三名的宋慧喬（1201萬），3天贏過第二名的李聖經（1297萬），鄭浩妍IG追蹤人數突破1300萬！坐穩TOP 2寶座，離第一名的秀智（1656萬）也只剩下3百萬的距離！爆紅程度實在太驚人！

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個性臉蛋、魔鬼身材

雖然鄭浩妍在《魷魚遊戲》中穿著寬鬆運動服，但刷她IG就發現，不愧是全球頂尖超模，身材也太好了吧！纖細又修長的「薄片」身形，是多少女人夢寐以求的極品身材，隨便穿牛仔褲、白T都無敵時髦好看！而隨著鄭浩妍爆紅，她驚人「20吋螞蟻腰」養成法也跟著曝光，就讓小編帶大家一起來看看！

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「按表操課」制定運動計畫

身高176cm的鄭浩妍，曾在節目上分享，自己對擁有20吋螞蟻腰引以為傲，身為頂尖模特兒，當然對身材管理超自律，她不追求「快速見效」的激烈運動，而像個好學生般制定365天運動計畫，「按表操課」天天規律運動，勤練皮拉提斯、芭蕾、瑜珈或慢跑，就是她吃不胖的秘密！對飲食雖然沒有嚴格控管，但她會自主挑選原型食物、搭配營養均衡的三餐，類別多以蛋白質和蔬菜為主。

晚上6點後禁食

之前鄭浩妍為了減肥，也嘗試過一天只吃一餐，但後來發現不但很容易復胖、也很傷身，所以她現在採取正常進食，早餐多以沙律配魚肉為主，常吃的有吞拿魚，富含omega-3脂肪酸可促進脂肪代謝與肌肉生成，對助瘦有很多好處；晚餐則在6點以前吃完，晚上進行禁食，這就是鄭浩妍長期能保持纖瘦的秘訣。

穴道按摩助消腫

在重要的拍攝工作前，鄭浩妍也會做穴道按摩幫助消水腫，她會針對眉骨處、耳後、下巴、後頸等位置，配合著精油進行按壓，也會用按摩棒按壓虎口穴道，不但有提神醒腦效果，更能促進循環消水腫，達到瘦小臉功效。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】