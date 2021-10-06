吳京綠色運動服惹中韓罵戰　內地網民反指《魷魚遊戲》才是抄襲者

由影帝李政宰及朴海秀等人主演的韓國Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임）紅爆全球引起追劇熱潮，雖然內地無法觀看Netflix劇集，不過該劇依然在內地引起不少迴響，更有商人將劇中的綠色運動服放上淘寶標明「李政宰同款運動服」售賣，引起不少劇迷爭相購買，趁住潮流模仿「456」、「218」及「001」等角色，然而近日卻因為綠色運動服而惹起中韓隔空罵戰引發起爭議。



《魷魚遊戲》掀起全球追劇潮。（Netflix）

韓國社會運動家兼誠信女子大學教授徐坰德（서경덕）在Instagram上批評內地非法下載《魷魚遊戲》的問題嚴重，並指出內地無視著作權抄襲商品販賣的風氣猖狂，並公開一張李政宰在《魷魚遊戲》中的劇照，以及一張內地男星吳京穿着寫上「中國」兩隻字的綠色運動服，批評內地抄襲《魷魚遊戲》：「在購物網站APP上有不少因電視劇而出名的綠色運動服售賣，甚至有人在這些運動服中加入『中國』的漢字，兼利用李政宰的照片進行銷售。」他更表明「（內地）抄襲韓國內容的事情太多了」、「應該尊重其他國家的文化和智慧財產權」等，但該言論隨即引起內地網民不滿，湧入徐教授的Instagram留言炮轟他，該帖文目前已經被他刪除。

韓國社會運動家兼誠信女子大學教授徐坰德（서경덕）批評內地非法下載《魷魚遊戲》的問題嚴重，並指出內地無視著作權抄襲商品販賣的風氣猖狂。（Instagram：@seokyoungduk）

徐坰德公開一張李政宰在《魷魚遊戲》中的劇照，以及一張內地男星吳京穿着寫上「中國」兩隻字的綠色運動服，批評內地商家利用李政宰在《魷魚遊戲》中的劇照放入廣告宣傳。（Instagram：@seokyoungduk）

內地網民指出，吳京穿着寫上「中國」兩隻字的綠色運動服，其實是他於2019年拍攝內地電影《老師好》時的造型，根本不存在抄襲《魷魚遊戲》的問題，如果要釐清誰抄襲誰這個問題的話，那就是《魷魚遊戲》抄襲《老師好》的造型：「太無語了」、「運動服不都是一樣的？」、「我們是不是要告你們劇組抄我們學校運動服？」、「2019年穿越時空抄襲2021年？」

內地網民表示《老師好》是2019年的電影，狠批《魷魚遊戲》才是抄襲者。（《老師好》劇照）

徐教授向韓媒JTBC受訪時表示，自己想表達的是批評商家利用李政宰在《魷魚遊戲》中的劇照放入廣告宣傳這件事的層面之上，卻引起大批內地網民湧入Instagram留言炮轟。他又指出內地網民實在太經常用集體攻擊來進行對抗：「最近對於韓服抄襲問題也是如此，中國網民表現出了錯誤的愛國主義。」

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