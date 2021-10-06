魷魚遊戲︱法國魷魚體驗館大排長龍　疑因插隊引起打鬥要警方調停

由影帝李政宰及朴海秀等人主演的韓國Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임）紅爆全球引起追劇熱潮，上月韓國Netflix在梨泰院地鐵站佈置成「魷魚遊戲世界」作宣傳吸引大批民眾前來打卡，不過卻因為引起太多人聚集而令展覽被逼提早結束。該劇近日亦人氣席捲法國，當地Netflix在一間cafe設置「魷魚遊戲體驗館」，引起大批劇迷連夜排隊等候時卻發生打鬥事件，甚至最後要警察出動。



《魷魚遊戲》在全球大受歡迎。（Netflix）

《魷魚遊戲》佈置早前登錄韓國梨泰院地鐵站，讓當地民眾猶如置身《魷魚遊戲》入面。（Instagram：@netflixkr）

早前菲律賓Netflix都在馬路前放置「123，木頭人」的大頭娃娃，禁止人民亂過紅綠燈。（Instagram：@netflixph）

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「魷魚遊戲體驗館」於上周六（2/10）至周日（3/10）為期兩日在巴黎2區的一間cafe舉行，法國的Netflix更特意拍攝一條影片宣傳，在體驗館中可以與劇中的佈景和道具影相，更可以試玩糖餅遊戲。據一名在體驗館工作的相關人士表示，民眾於體驗館開館前一晚就已經開始排隊，有人甚至在車裏睡覺，翌日朝早就已大排長龍，卻因為太多人的關係懷疑有人插隊而引起他人不滿，在場館外打了起來令民眾爭相躲避場面混亂，最後引來警方介入，而該體驗館亦要因此提早關閉。

法國Netflix於上周六（2/10）至周日（3/10）為期兩日在巴黎2區的一間cafe舉辦「魷魚遊戲體驗館」。（Twitter圖片）

卻因為太多人的關係懷疑有人插隊而引起他人不滿，在場館外打了起來令民眾爭相躲避場面混亂，最後引來警方介入。（Twitter圖片）

有不少民眾將混亂場面上載到Twitter及Tiktok等社交網站，連遠在韓國的網民都見到，紛紛慨歎：「真的體驗到《魷魚遊戲》了」、「真人版《魷魚遊戲》」、「太誇張了」。

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