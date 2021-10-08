魷魚遊戲︱101號流氓張德秀揭幕後秘聞　導演黃東赫望一眼即嫌棄

Netflix韓劇《魷魚遊戲》紅遍全球，整部劇的演員因此知名度水漲船高，背後奮鬥的故事也一一浮上檯面，其中飾演流氓「張德秀」的許成泰被起底過去是知名企業的員工，直到35歲才勇敢逐夢演藝圈，近日他在受訪時則分享為了拍這部戲，在短短一個月內，增胖了至少15公斤，體重直逼100公斤。



許成泰在韓媒訪問中提到，先前因為新冠疫情在家休息決定減肥，《魷魚遊戲》導演黃東赫見到他的第一眼就說：「怎麼瘦了這麼多？」他只好為戲增肥，從73公斤增加了至少15公斤，那段期間體重最高達到92公斤，相當敬業。

【圖輯】點圖放大看「101號流氓張德秀」許成泰增肥前的照片👇👇👇

+ 2

事實上，許成泰不像很多演員年紀輕輕就出道，而是在35歲才褪去上班族的身分，大學就讀俄語系的他，畢業後第一份工作是在LG電子，負責俄羅斯的行銷業務，離開LG電子後，進入南韓前三大造船廠大宇造船場任職，一路當到課長，年薪大約是韓幣7000萬元。

不過為了一圓星夢，在35歲時毅然決然放棄原有工作，參與SBS試鏡，以第五名的成績推開演藝圈的大門。

【同場加映】Netflix首公佈Top 10影集排名數據 《魷魚遊戲》將歷史性破紀錄（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【相關圖輯】Netflix首公佈Top 10影集排名數據 《魷魚遊戲》將歷史性破紀錄（01製圖）

+ 5

延伸閱讀：

詹惟中突準備靈堂音樂和遺照 「疾病纏身風燭殘年」

「婆婆」媳婦兒子制服同框 黃姵嘉吐新關係拒爆雷

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】