雞排妹師妹龍龍搵台灣蘋果拍片扮喊？鄭家純屠龍記8大重點總整理

台灣脫口秀圈的紛爭延燒多日，但風向卻漸漸改變了，7日「雞排妹」鄭家純在直播中爆料，龍龍指控老K脫稿演出竟是「記錯了」，讓她氣得終止合約，巧的是在前一天深夜博恩曾在個人臉書留下5個字「唉......要確定耶...」，結合如今事態發展來看格外意味深長。



龍龍連日來先日指控老K霸凌，網友因而對老K爆發不滿，當時博恩落淚宣布老K無限期留職停薪，被外界形容此舉是「揮淚斬馬謖」，但老K僅對造成公司困擾感到抱歉，對於龍龍的態度依舊堅定。

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不過在呱吉以個人經歷控訴，再加上龍龍持續引戰以及出現霸凌髮型師行徑之後，輿論風向逐漸改變，網友開始對其所說的話大打折扣，但她仍緊咬著老K、博恩及薩泰爾不放，直到雞排妹在直播中透露，龍龍從薩泰爾的影像中發現老K確實沒講過「前男友」3字，整起事件似乎從一開始就是一場烏龍。

雞排妹師妹「龍龍」上月30號接受台灣「蘋果新聞網」專訪爆喊，有網民懷疑是經紀人康姐意圖為她塑造受害角色兼操控輿論。（圖為龍龍在Youtube頻道《龍龍LungLung》影片截圖）

雞排妹更表示，龍龍事後傳訊：「如果事情快點落幕，薩泰爾就不會公布完整影像。」疑似想趕緊結束紛爭了，此舉讓雞排妹氣罵龍龍到處引戰，讓公司為她忙得焦頭爛額，也扛了不少罵名，最後卻因為「記錯了」就想草草結束。而在雞排妹直播後，網友結合博恩前一天的發文，不禁認為可能有內幕。

而在雞排妹直播之後，老K發文吐露心聲：「很多人猜我現在心情一定很開心，其實蠻平靜的。」他提到很多人罵博恩沒擔當，但他認為整起事件無辜的受害者就是博恩，「只是就像館長說的，他真的哭的比較陰柔而已！」並強調博恩、賀瓏永遠是喜劇路上最好的兩個兄弟，「不要企圖分化我們啦！」

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