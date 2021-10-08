雞排妹爆粗：蹧蹋我們的善良！一文看清龍龍林千聿8件爭議事件

台灣脫口秀演員龍龍（林千聿）出面控訴老K在《炎上》脫稿演出嘲笑她和前男友賀瓏，博恩宣布老K留職停薪且情緒崩潰，最引爭議的那句是東區德講的，原本同公司的鄭家純先力挺後被氣到切割。



看似2人的事件，最後卻扯進了這麼多人，這場為期8天的大亂鬥就讓《ETtoday星光雲》為大家整理懶人包。

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一、龍龍控訴遭薩泰爾成員老K霸凌

龍龍9月30日出面指控在「炎上」系列節目遭到班底老K霸凌，直指對方事前都已經說好要刪除嘲笑她和前男友賀瓏的片段，最後卻在幾千人觀眾面前說出來，事後還在直播與其他朋友酸她，其中還有一句「被賀瓏X過，所以整個個性變扭曲」，讓她情緒徹底崩潰。

當天，龍龍更提到她有向薩泰爾老闆博恩反應，卻沒有得到一個完美的解釋和處理，還收到存證信函，對此感到相當不滿。

二、讓龍龍崩潰的《老男孩直播》

8月31日的《老男孩直播》就是讓龍龍大崩潰的原因之一，老K先提到：「一定要被賀瓏X，賀瓏一定很特別，想知道他有什麼過人之處，是一個體驗的心情，是不是被X過我也會變這樣？」東區德這時候接著說：「被賀瓏X過所以整個個性扭曲了。」

老K和其他人一聽都笑了出來，老K還指著螢幕說：「你這樣越講越清楚，你講的喔！」該影片下方和老K、東區德等人的粉絲專頁、Instagram都有網友湧入指責。

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三、呱吉酒後直播談相處，結果被龍龍罵

呱吉酒後直播表示每個人對自己能夠接受什麼樣的嘲諷，本來就有自己的界限在，因此他認為，若龍龍一開始就有提出要求，「我覺得某種程度上來講，大家還是要尊重。」對此，他也認為老K有點太故意，「如果我是他的話，我不會選擇用這個方式去做表演，因為人家都講了，你何苦去找人家的麻煩呢。」

接著，呱吉認為老K並沒有強烈的惡意去做這件事情，而雖然不敢說自己跟龍龍有多熟，但對對方心中很多堅持難以理解，根據過去合作經驗：「她會讓我有一種感受，以後跟龍龍合作真的要抱持一個比較謹慎的態度，但我覺得她是有權利這麼做。」

怎料這段直播讓龍龍大動肝火，龍龍直接發文400字砲轟：「如果聽完直播就會知道內容有多令人反胃。先承認我並沒有錯，有理由生氣，再把我貼上難相處、人緣差，喜劇演員不該如何如何的標籤，標準的帶風向，政治人物真擅長這樣操作。」

事後，呱吉在龍龍砲轟貼文下道歉：「但是我認為老K的暴言真的不恰當，他的說話內容已經不可以用喜劇解釋，而是發洩情緒。我也認同他應該對此道歉。」

四、博恩道歉並宣布老K無限期留職停薪

博恩10月2日透過影片說明5月《炎上BURN》結束後就曾和龍龍溝通過，並達到初步共識就是老K脫稿行為的確違約且將接受無法獲得演出費用的懲罰：「5月的時候龍龍也表示OK，她表示這件事情就這樣告一段落。」

怎料事隔多月就發生了《老男孩直播》事件，龍龍再次找上博恩並說老K完全沒有反省。博恩說龍龍當時希望看老K或是薩泰爾對後續傷害要公開道歉，當時他也承諾一定會處理好這件事情，也希望能夠改變喜劇圈這種現象。

但後續處理都沒能達成一個共識，博恩也感到相當無奈，再次透過影片向龍龍道歉，並希望有個好方式讓全案告一段落，最後全臉脹紅、聲淚俱下問老K為什麼就是不道歉，並宣布老K無限期留職停薪。

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五、老K罵龍龍「喜劇圈毒瘤」，龍龍回嗆「我的戰果不會被無名小卒抹滅」

老K 10月2日晚間發長達20分鐘的影片「講真的，我非常恨這個人，這個人對我來說，是一個喜劇圈一直無法好好發展的一顆毒瘤。去新的經紀公司加上媒體力量，不能再沒有人站出來。所以我願意對所有人抱歉，包括我的公司、好朋友，包括感到不舒服的人，但我絕對不會跟這個人道歉，因為我就是對這個人勢不兩立。」

龍龍10月3日回嗆：「相信我這幾年在喜劇圈的努力和戰果，不可能被一個無名小卒任意抹滅。」有關脫稿演出，龍龍表示從沒聲稱本是自己寫的，並強調「台上違約，台下妨礙名譽、性羞辱、挖人隱私、人身攻擊都是事實。」並且稱老K的影片，道歉影片不甘不願還硬要模糊焦點抓小辮子，實在是很沒誠意又小家子氣。」

六、龍龍2言論讓風向轉變，一去不復返

龍龍曾因以客家人為段子引起客家族群不悅，2020年4月19日發布的《笑話糾察隊出動 台灣喜劇有救了》影片被翻出，其中提到：「這件事情也許是你的底線，所以你沒有辦法拿這件事開玩笑，但不代表這件事情不好笑，也不代表我不能拿這件事情開玩笑。」

因此，網友認為龍龍就是個「雙標仔」，風向也漸漸不再像一開始一面倒像龍龍，一名髮型師更私訊龍龍說：「把喜劇圈搞到烏煙瘴氣，為了流量為了賺錢，把事情搞到這種地步，你真的不配做喜劇演員，退出喜劇圈。」

然而龍龍將這段對話貼出且沒有遮起任何個人資訊，導致髮型師和髮型師的職場被粉絲出征，最後髮型師發文道歉「對不起，我不該對龍龍有任何批評，也不該在此事讓龍龍承受二次傷害，我沒有立場對這次事件有意見，對不起」。

對此，網友認為龍龍這樣的行為也是霸凌，有人不認同龍龍公開私訊、不打碼曝光網友個資的行為，也有網友認為，髮型師不該傳訊息給龍龍，而風向也徹底轉變。

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七、龍龍再發影片淚訴「要老K道歉這麼難嗎」

龍龍10月6日再次哭訴自己遭到長期霸凌，還曾被說過「你跟賀瓏兩個人都矮矮的，做愛的時候很像兩隻天線寶寶，或者是他們會直接把我的照片放在售票演出的PPT上面」，這次會爆發並不是單就一次事件，而是長期的累積。

龍龍最後說：「我從頭到尾只是需要一個老K的道歉，真的有那麼難嗎？我在喜劇圈7年以來，我遇到太多太多優秀的人，因為這種用玩笑包裝的惡意，所以離開喜劇圈，我覺得非常非常可惜。老K今天雖然沒有道歉，但不代表這整件事情沒有意義。職場霸凌跟性羞辱這件事情，終於說出來了，我覺得好多了。希望這件事情從此落幕，也謝謝各位的指教跟批評，謝謝各位的關心，期待喜劇圈可以越來越好。」

八、鄭家純直播屠龍

原本鄭家純一直都站在龍龍這邊，還發布多篇貼文替對方說話，怎料這陣子下來卻發現被利用，10月7日晚間曬出合約終止書並宣布要在直播「屠龍。」

鄭家純長達1小時20分鐘的直播中，提到龍龍爆料完後一直不聽勸想多次開戰，就算全公司的人都認為事情已經差不多了，但她仍堅持己見還會耍小聰明，更驚人的是龍龍10月6日的影片中的哭泣竟然是假的！

而壓倒鄭家純和公司最後一根稻草就是，龍龍10月7日下午傳訊說薩泰爾調出「炎上BURN」現場影片發現內容跟龍龍控訴的完全不一樣，而龍龍只說一句「我記錯了」，這段話讓鄭家純氣炸：「我們爆炸了，他Ｘ的妳就是在蹧蹋我們的善良和對妳的信任。」

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