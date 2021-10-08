披荊斬棘的哥哥 | 李承鉉陣營總成績排名第一　黃貫中再談黃家駒

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》繼續第四次公演「三萬天演唱會」的第三輪比賽——陣營賽道。四大陣營全員出戰，並分別同圖靈音樂實驗室、當代舞蹈家趙梁其中一位藝術家合作，碰撞出別樣火花。



是一個跨界類的音樂製作與演出團體。（微博@披荊斬棘哥哥官微）

第二組表演的李承鉉陣營與圖靈音樂實驗室合作，挑戰歌詞難度最大的《達拉崩吧》，講述勇士屠龍的冒險經歷，當中加入了長而繞口的角色與地名，譬如主角的名字「達拉崩吧斑得貝迪卜多比魯翁」，巨龍的名字「昆圖庫塔卡提考特蘇瓦西拉松」、公主的名字「米婭莫拉蘇娜丹妮謝莉紅」以及地名「蒙達魯克硫斯伯古比奇巴勒城」，在整首歌中不停重複，單是照著念都很困難，加之這個陣營中的七人，只有Ricky、劉迦、張淇是內地長大，其餘四人黃貫中（Paul）、MC JIN（歐陽靖）、James（李銖銜）、李承鉉的母語都非普通話，後三位甚至看不懂中文，因此對於他們來說，可謂難上加難！

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雖然歌詞對於眾人來講挑戰極大，但呈現的舞台可以用「完美」形容。舞台設計方面，七人全部身穿黑色服裝，站在亂石堆中，氛圍感十足；編曲方面，圖靈音樂實驗室將輕快的節奏改編為古典風格，略帶歌劇形式，高貴、暗黑又奇幻，無論在演唱、樂器、人物出場上都極具層次，張淇念白式開場，充滿故事感，劉迦在斜坡上的舞蹈，同出征的貴族王子如出一轍，還有一步一步走出來的惡龍MC JIN，與歌詞契合；樂器方面，大提琴、Bass、小提琴、爵士鼓、牛角號相融合，渾厚有力，還有張淇的呼麥與花腔加持，穿透力十足。在全場以為歌曲結束，掌聲逐漸響起時，再將歌曲推向最高點，驚艷眾人。

《達拉崩吧》排名第一。（視頻截圖）

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而對於「三萬天演唱會」的理解，Paul也感性表示，人生既然那麼短，他更應該好好珍惜，為夢想好好去拼，這才是人生的意義：「或許家駒的離開，會給我一個較大的衝擊，因為我那個時候，大家都是二十幾歲，對人生還沒有什麼概念，到現在我可以繼續玩以前舊的歌，就是為了令到自己，離家駒更近一點。」

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在最終發布的三輪比賽總成績中，李承鉉組排名第一，全員安全。下一集中，將有其他新成員加入。