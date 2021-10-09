直腸癌｜余苑綺癌症復發「肺部只剩一葉片」　皮膚痕竟是患癌先兆

台灣女星余苑綺直腸癌復發，癌細胞更擴散至大腿胯骨，肝甚至長出新腫瘤，雖然8日現身分享親子照，身體看似恢復良好，事實上仍極為嚴重。母親李亞萍直言，余苑綺僅存肺片冒出10幾個陰影小點，不能再做手術，「好像炸彈一樣會隨時爆開。」



余苑綺7月底切除3顆淋巴腫瘤與肝部腫瘤，身上還插著不同管子，原本要繼續開刀將肺部陰影處理掉，但考慮到肺部已剩一半，只能透過化療；而她昨日在臉書上傳與2個小孩甜蜜互動照片，表明現在「身體比較舒服了」。

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余苑綺看似病況好轉，事實上仍極為嚴重。根據《三立新聞網》報導，余苑綺表示，身體經過評估後，接下來要再4次化療，可能仍會進行手術，就看醫生怎麼安排，因為她要接受的冷凍治療是新技術，保險也不給付，醫藥費估需30萬元，她正努力接業配賺錢。

母親李亞萍則焦慮地透露，女兒現在肺部只剩下一個葉片，裡面有10幾個陰影大小的點，就算做手術也無法保證可以一次清乾淨，而且風險太大，手術也不能做太多遍，否則「好像炸彈一樣會隨時爆開。」

余苑綺現在肺部只剩下一個葉片。（FB@余苑綺）

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