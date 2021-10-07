乳癌｜台女星朱俐靜揭標靶治療3大副作用　7種食物有助預防乳癌

39歲台灣女歌手朱俐靜憑藉嘹亮歌聲圈粉無數卻無預警消失2年，直到今年初在新專輯《來日方長》記者會才坦承去（2020）年確診乳癌，也遭交往12年的男友劈腿分手，生活陷入低潮。她日前出席活動明顯可見又消瘦，聽到主持人談及母親抗癌路一度眼眶泛紅，透露目前身體狀況。



朱俐靜擔任「粉紅絲帶」乳癌防治宣導大使，形容過往是「負面教材」讓身體失衡，對於工作太衝，直到身體向她索取代價，坦言：「很難想像變成需要照顧的病人。」如今除了每月定時回診，也固定吃西醫標靶藥物、在三餐飯前吃中藥，身體狀況已經回穩，不過新冠肺炎（COVID-19）疫苗則在醫師的建議下尚未施打。

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至於吃藥是否有副作用？朱俐靜說，吃藥還是對身體有全面的影響，皮膚、髮質都會比較差，雖然外界看她又消瘦，但她很困擾：「副作用讓臉水腫，身體代謝沒那麼順暢，有時候覺得昏沉不想起床，身體怪怪的，前陣子唱歌頭很痛，很擔心表演，但最近好多了。」坦言每天起床都像開獎，但如今只能學會放鬆心情，不再積極監控身體狀態，調適壓力。

朱俐靜和交往多年的男友分手2年多，被問及是否有新對象？她說：「都已經這樣了，只能先靠自己。」更打趣問記者：「我跟你交往你要嗎？」坦言之前分手一度萬念俱灰，覺得「反正要走了還不是一個人」，甚至一度考慮帶髮修行，但目前對於感情順其自然，也不會為此求神問卜，她說：「我放棄了，因為從來沒人告訴我會生病。」

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