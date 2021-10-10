郭晶晶分享居家運動跳繩減肥　曝光1.6億萬呎獨立屋私人花園

被外界封為「豪門清泉」的霍啟剛與郭晶晶雖然家財萬貫，但兩人生活一向非常低調，不過近日郭晶晶相繼開設微博、抖音、小紅書等社交平台帳號，同大家分享日常生活。日前郭晶晶上載了一段跳繩減肥的短片，並寫道：「每逢佳節胖三斤，看到有閨蜜說希望我分享居家運動…今天就一起來減減肥吧！」片中以一身運動裝上陣的郭晶晶一共跳了五組，每組100下，跳完之後都出了一身汗，但素顏出鏡的她皮膚白裏透紅，狀態Fit爆！



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而郭晶晶是在豪宅的花園中運動，片中所見花園大樹林立，環境清幽，園內擺放了一張很大的彈床，相信是為仔女而設，還放置了一把戶外太陽傘，整個花園空間頗大。據知霍啟剛與郭晶晶是在去年才搬到家族名下、位於淺水灣海灘道的市值超過1.6億的獨立屋，霍家在1954年購入該物業，一直用作出租，原本租給國際幼稚園Highgate House School作為校舍，但因租客欠租，所以霍家入稟高院追討44萬港元及收回物業，之後再重新裝修。獨立屋面對淺水灣海灘，樓高三層，每層約3000呎，合共過萬呎，並設有私人花園及泳池，一家五口可謂生活寫意。

一家五口好溫馨！（IG截圖）