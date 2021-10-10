《金宵大廈1968》《白色強人II》無緣成台慶劇　最快明年先有得睇

每年台慶月期間，無綫（TVB）都會播出一連串特備節目及劇集慶祝，而今年的台慶劇亦已經全部落實，由《星空下的仁醫》（前名《兒科醫生》）及《換命真相》（原名《逆襲人生》）打響頭炮，《十月初五的月光》及《拳王》就成為第二輪的台慶劇。不過這也代表了備受期待的《金宵大廈1968》（原名《金宵大廈2》）及《白色強人II》無緣加入台慶大戰，最快都要在明年才正式播出。



由陳山聰及李施嬅主演的《金宵大廈》大獲好評。（劇照）

無綫早前舉行了上半年業績報告會，而在業績報告中就提到：「兩套聯合製作劇集—《金宵大廈1968》及《白色強人II》將會於本年度稍後時間緊隨其後交付。」因此盛傳這兩套劇會成為2021年的台慶劇，更被視為救收視之作。不過其實今年交付不等於會在今年播出，由於兩套劇都是TVB與內地網上平台聯合製作的劇集，所以還是要看內地方面的決定。

之前盛傳《金宵大廈1968》及《白色強人II》會成為2021年的台慶劇。

《金宵大廈1968》作為大熱奇幻劇集《金宵大廈》的延續篇，男女主角陳山聰及李施嬅將會再續前緣，今輯故事將玩「平行時空」，是關於另一個時空內的「金宵大廈」，包含十個單元故事：《七樓半》、《姐姐》、《雙魚》、《Oppa》、《訪客》、《對倒》、《城寨英雄GO!》、《吃播》、《嫁衣》及《原點》。

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而由馬國明、郭晉安、李佳芯（Ali）及唐詩詠等主演的醫療劇《白色強人》首播時叫好又叫座，更奪得《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳劇集」大獎，一眾劇迷都非常期待開拍續集。不過在《白色強人II》中，Ali與馮盈盈、何廣沛等都無緣參演，但就有視帝陳豪及視后胡定欣加盟。雖然《金宵大廈1968》及《白色強人II》無緣今年的台劇檔期，但相信仍然是明年的重頭劇，同樣令人期待！

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