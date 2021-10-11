李司棋都有追睇《魷魚遊戲》　整碎椪糖嗌失敗網友大讚好潮

Netflix出品的韓國電視劇《魷魚遊戲》近日熱爆全球，估唔到連71歲的李司棋（司棋姐）都有睇，更對劇中的椪糖遊戲有興趣，學埋整椪糖。她今日（10日）上載整椪糖的片段，簡單打上一個魷魚Emoji「🦑」。
片中可見，她將糖融化後，將糖餅印上心型圖案成功時更舉起手比Yeah，非常興奮。其後她玩椪糖遊戲，嘗試挖出心形圖案，可惜卻不慎失敗。她立即望向鏡頭笑言：「I failed！」更小吐舌頭，十分精靈可愛。粉絲都大讚她：「走在潮流尖端」、「好潮👍👍👍椪糖焦糖餅」。
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