2021〈最佳劇集〉勝算分析　《刑偵日記》能否奪獎還看一個因素

年底電視界的盛事，TVB《萬千星輝頒獎典禮》就快將舉行，除了「視帝」和「視后」兩個獎項爭持激烈之外，「最佳劇集」獎項也是兵家必爭之地。除去內地劇《燕雲台》之外，今年共有20套劇集，除去尚未播出的《十月初五的月光》、《星空下的仁醫》、《換命真相》、《拳王》4套，最有機會問鼎寶座的就有《智能愛人》、《逆天奇案》和《失憶24小時》。



雖則說想離年尾TVB頒獎禮尚有一段距離，但依照過去10年「最佳劇集」去分析的話，也不難看出只是某幾套劇集之爭。

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「最佳劇集」收視要好 但非必然

就以往10年「最佳劇集」的收視數據上看，2020年《反黑路人甲》有28.6點，2018年《跳躍生命線》有29點，2014年《使徒行者》有30點，2013年有《衝上雲霄II》有36點，2012年《天與地》有25點，2011年《潛行狙擊》有31點，幾乎所有劇集都有不錯的收視成績，就連平均收視只有25點的《天與地》，在劇集後期也造成了一陣追劇熱潮，最高收視也曾突破34點，所以收視絕對是其中一個考量因素，但不是絕對。

「最佳劇集」才是頒獎禮大獎。（劇照）

陣容是其一 但劇本好壞才是依歸

其次，劇集的演員陣容也可能是考量因素之一，就以《跳躍生命線》、《白色強人》、《使徒行者》、《城寨英雄》和《梟雄》為例，劇中主演均是一線演員，而且同劇主演也在同一年得到「最佳男/女主角」獎，而其他「最佳劇集」中，也會在同年得到「最受歡迎電視男/女角色」、「最佳男/女配角」等獎項，幾乎無一例外。要講10套之中最特別的，肯定是由戚其義監製，由林保怡、陳豪、佘詩曼、邵美琪及黃德斌主演的2012年《天與地》，無論在題材、劇情、演員配搭上都別樹一格，收視偏低但又口碑極好，所以說今年錄得只有全劇13.77點收視，題材風格另類的《刑偵日記》，說不定也能問鼎「最佳劇集」的寶座！畢竟要成為「最佳劇集」，劇本精彩與否才是最終因素。