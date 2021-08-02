刑偵日記．全劇評｜叫好不叫座　「神劇」從來都唔係個個睇得明

無綫（TVB）劇集《刑偵日記》全劇第1-25集劇評。



又係「神劇」有冇咁多套神劇呀？是的，以網民心目中的國際標準來說，諸如《冰與火之歌：權力遊戲》、《The Queen’s Gambit》（后翼棄兵）一類外國大製作，或史詩式巨製才配得上「神劇」二字，其他本地製作的一概不是。

老實講，《刑偵日記》比較啱深夜時段睇。（《刑偵日記》截圖）

又係「神劇」？

「神劇」的確要嚴格，因為需要具有改革性、佈局精妙、有「餘韻」以及令人有所得着，幾個原則。有人會問：「收視咁差？點可以叫神劇！」其實2011年《天與地》和1992年《大時代》都有相同情況，劇集取向完全偏離固有套路，顛覆大家的想像。（詳細請睇呢篇：刑偵日記．短劇評三｜改革意義大於收視數字 教育觀眾學識睇）收視只是客觀數字，從來都不代表劇集質素。

《刑偵日記》真係王浩信考牌之作，要一人分飾四角。（《刑偵日記》截圖）

睇劇如睇小說一般引人入勝

《刑偵日記》的取向從來都不是平時的TVB觀眾，否則同一時間放一套「嘻呵哈嘿」一類的劇集，收視成績一定會更好，而不是像這種懸疑又恐怖，充滿令人心寒的壓抑感，睇到「茶餐廳阿姐都忍唔坐轉台」的劇集。食飯時候，又屍蟲人骨又斷腳，還要加上變態兇殺案、精神分裂症、幻覺幻聽，不用講都知道只適合在深夜時間播出，所以收視不佳應是意料之中。《刑偵日記》被安排在黃金時間播放，收視不是重點，意義或者目的其實在於創造一個新的劇集品牌（IP）。

視覺效果好豐富。（《刑偵日記》截圖）

細心睇先感受到有幾好睇

《刑偵日記》能稱得上是一絲不苟，且是環環相扣，表面上以偵查懸案為主，實則真兇一早已經已出現，觀眾要做的反而是要代入劇中角色，融入他們的精神世界。劇集中沒有過多提示，反而要求觀眾在場景以及對話中推敲出真相。譬如在「模仿《血謎圖》兇殺案」中，也曾經出現過海藍（菊梓喬飾）與Matt（王浩信飾）的畫像暗示海藍就是幕後主腦。如果大家由第一集睇到第25集，自然就會感受到編劇的用心，欣賞到其中劇情鋪排。

刑偵日記．首集劇評｜只靠謎團留住觀眾？ 滿足到三大要點先成功

在阿Matt、葉勁峰、朱璣和Micheal的內心世界中出現了多過4度門，是否意味在他身上有不止四個人格？（《刑偵日記》截圖）

開放性結局夠震撼

更難得的是，首集到最後一集都保持一貫水準，第25集更出現了三大轉折位。在不拖泥水的劇情中，同時埋下三大伏線：王浩信的角色出現第四個人格「Micheal」，令人不禁聯想到，到底拯救了楊碧芯（惠英紅飾）的是「阿Matt」、「葉勁峰」和「朱璣」，還其實是「Micheal」扮成？張曉蔓（連詩雅飾）燒了證件一幕，又暗示了她是「斷腳案」的幕後主腦，同時韋睿傑（袁偉豪飾）留給楊碧芯的字條寫：「我知你講大話」亦會觀眾思考，到底只是楊碧芯的精神錯亂，抑或是楊碧芯扮癲，其實她才是殺了梁日思（陳煒飾）的真兇？就算是最後一集，也可以為觀眾帶來極大震撼，這才是「神劇」應有的水平。

刑偵日記︱演員中期評核報告 王浩信惠英紅鬥精神分裂最心寒

楊碧芯（惠英紅飾）係真係有精神病定係扮？（《刑偵日記》截圖）