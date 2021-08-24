監製關樹明離開無綫　《刑偵日記》受內地歡迎催化離巢

TVB劇集《刑偵日記》於月頭播畢，叫好不叫座，全劇收視只得13.77點，不少人概嘆TVB要革新還需要一段時間。該劇由一眾大星演出，包括惠英紅、王浩信、姜皓文、袁偉豪、黃智雯、黎諾懿及王敏奕，而監製則是入行已經27年的關樹明。《香港01》收到消息，關樹明即將離開TVB。

《刑偵日記》的風格跟以往的TVB劇集不同。（《刑偵日記》劇照）

在接受《香港01》訪問時，關樹明坦承即將離開TVB，之後會與朋友組織公司繼續創作，他仍會為TVB完成新劇《OPM》的拍攝，他說：「今次呢個機會係好特別，我諗喺我事業上面，去到呢個年紀都仲有呢個機會，都深思熟慮咗一段時間，我覺得可能有啲嘢整定，我覺得要去嘗試，為自己人生再行多一步。工作唔會停，未必喺呢個機構，不過呢個機構都唔係全部內部做，你見而家好多都判畀出面做，未必冇合作機會，我相信任何嘢都合作得到。」關監製亦表示《刑偵日記》獲得內地賞識，更加催化了這件事。

監製關樹明入行已經27年。（資料圖片）

關樹明於1994年加入TVB擔任助理編導，四年後晉升為編導，2012年過檔王維基的港視擔任總導演，在港視不獲發牌後回巢TVB，並升為監製，總共監製過七部劇集，包括2017年《不懂撒嬌的女人》、2018年《再創世紀》《救妻同學會》、2020年《那些我愛過的人》（關文深合監）、2021年《刑偵日記》、未播映的《把關者們》和拍攝中的《OPM》。

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