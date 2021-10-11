港產電競冠軍Toyz劉偉健還押剃光頭　谷阿莫被封口難揭在囚情況

電競《英雄聯盟》S2冠軍香港選手Toyz劉偉健，日前因涉嫌在台灣販賣大麻菸彈在當地被收押，事後其團隊企劃周周發影片澄清，強調旗下員工與Toyz女友奈奈皆不知情，並強調他覺得「Toyz不是會賣毒的人」。事隔多日，Toyz頻道再度更新，由網紅「谷阿莫」主持，說明頻道未來走向與Toyz近況，還帶周周與經紀人哲哲驗尿自清。



Toyz頻道10號上傳新影片，由谷阿莫開場主持，他在片中表示，自己先前因打遊戲認識Toyz與周周，還曾一起去潛水，近日Toyz出事，他便主動找周周了解狀況，而Toyz公司負責人本來就是周周，現在Toyz被捕就衍生出許多合約問題，他才出面協助處理。

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至於頻道下一步動向，谷阿莫指出，經過討論後，決定會繼續經營旗下2個頻道，其中一個「Toyz」頻道會改名成「美食公道伯」，繼續製作美食相關節目，主持人未定，可能是谷阿莫、周周或哲哲等人。此外，他們也計劃舉辦「拒絕毒品」的創意影片比賽，他集資獎金100萬元台幣，盼能傳達反毒觀念，也讓自己來Toyz頻道「不只是善後而已」。

谷阿莫指目前Toyz案情基於偵查不公開原則，無法進一步說明。（YouTube@Toyz）

谷阿莫也透露，目前Toyz案情基於偵查不公開原則，無法進一步說明，已委任當地律師處理，親友也必須到10月底才有機會探視，唯一可以講的就是「Toyz已經剃光頭了」，他們也有購買一些生活用品、咖啡、零食與公仔麵給Toyz。

Toyz收到日常用品、公仔麵與乾糧等。（YouTube@Toyz）

針對網友質疑，周周先前拍攝澄清影片疑有切割意味，周周則說，朋友就是朋友，沒什麼好切割的，身為Toyz的朋友，「我覺得他今天犯錯了，就是好好進去受罰，接受法律的制裁」。最後，谷阿莫也帶著周周與哲哲一起去驗尿，2人檢驗結果都呈陰性，證實2人並沒有染毒。

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