《英雄聯盟》S2世界冠軍Toyz（劉偉健），29日因涉嫌販毒被台灣警方拘捕，不可保釋，事件震撼遊戲實況界。Toyz一向是惹火人物，曾多次被告上法院，連前老闆鍾培生都跟他打過官司。



據台中地檢署表示，檢察官是偵辦一宗毒品案件時，發現劉偉健涉嫌販賣二級毒品大麻，並在其住處查扣近200顆大麻煙彈，他指涉嫌在網上販賣，並於29日深夜聲請羈押。同時被捕的還有一名姓楊的共犯，獲准以40萬元新台幣保釋。

《英雄聯盟》S2世界冠軍Toyz（劉偉健），因涉嫌販毒被台灣警方拘捕。（資料圖片）

Toyz是香港人，代表台灣出賽並獲得世界冠軍後人氣急升。他同時也是一名惹火人物，除了跟前東家HKE創辦人鍾培生打官司，亦不時跟其他實況主發生糾紛，更因拍片點評米芝蓮餐廳，惹怒星級主廚，對方更表示不排除提告。

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不知道Toyz今次下場會如何呢？堂堂世界冠軍，如因毒品案成為階下囚，實在不勝唏噓。

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