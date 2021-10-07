港產電競冠軍Toyz收入曝光　意外揭Twitch女神竟初入行就賺呢個數

全球最大遊戲實況平台Twitch近日爆出原始碼外流的醜聞，因為原始碼外流造成合作夥伴2019年至今的稅前收入全部遭到曝光，包含大家熟知的企鵝妹、以及近日身陷販毒風波的Toyz的收入也遭到曝光。此外，最讓人注意的是依渟（ET）在Twitch開台才一年多，就達到27萬美金（約210萬港元），讓許多觀眾紛紛驚訝：「實況主真的那麼好賺？」



據外媒報導，Twitch 6日下午發生遭受了大規模的數據洩露，超過125GB的資訊外洩到網路上，包含原始程式碼以及最重要的是實況主的稅前收益皆被曝光。

以Twitch為例，這份收益將會包含訂閱費用、廣告費用以及小奇點（平台點數）上所綜合出的收益，並未包含工商、斗內的金額。

網友發現依渟（ET）去年才開始Twitch直播 收入卻高得驚人（點擊放大瀏覽依渟照片）▼▼▼

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雖然並未證實是否正確，但已有實況主向外媒證實這份資料的可信度，再加上Twitch官方也緊急在推特上發出聲明，表示目前確認到有違規事件發生、將內部資料流出，確認更多細節後將會再另行公告，更增加其真實性。

這份收入中，可以看到大家熟知的企鵝妹為57.3萬美元、Toyz則為2.6萬美元；Toyz後期轉往YouTube直播，在Twitch上收入並不多。這份資料的收入並不包含工商、斗內的金額，如果以熱門實況主直播工商一小時約4-8萬台幣左右，每個月收入幾乎都是輕鬆破百萬台幣，讓網友紛紛訝異，「遊戲實況主收入真的那麼高？」

此外，台灣最高的實況主則為餐餐自由配（魯蛋）、懶貓、Uzra以及依渟（ET），特別是ET其實是去年才開始進軍Twitch直播，但金額卻直逼老前輩更令人驚訝。對此，外媒建議有在Twitch擁有帳號的人最好在近日更換密碼，以防其他資料遭到外洩，而駭客則表示接下來還會有更多資料露出，就是因為要抵制Twitch、並製造更好的實況環境，讓Twitch這幾年令人作嘔的行為遭到懲罰。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】