台媒曝光Toyz涉賣大麻細節　知情人爆料指黑吃黑：一粒賺10倍差價

《英雄聯盟》S2世界冠軍Toyz（劉偉健），因涉嫌販毒被台灣警方拘捕，事件震撼實況界。近日台媒曝光了案情細節，包括買賣經過、安家費，甚至爆出黑吃黑內幕。



《英雄聯盟》S2世界冠軍Toyz（劉偉健），因涉嫌販毒被台灣警方拘捕。（Toyz Facebook）

台中地檢署早前表示，台灣警方在調查一宗毒品案件時，意外發現Toyz劉偉健涉嫌販賣二級毒品大麻，並在其住處查扣近200顆大麻煙彈，並將Toyz羈押。近日更多案件情節曝光，有內情人士向台灣傳媒稱，自己是Toyz的下線（藥腳），大爆案件內情，更指自己當初被拘捕後，本來沒有打算把Toyz供出來。

根據台灣媒體《鏡週刊》，原先為Toyz藥腳的「A先生」，早於2020年11月搭上Toyz的線，本來二人相談的內容，主要關於開店事宜，後來Toyz提議，要A先幫忙賣大麻煙彈，更說：「你缺錢的話，幫我賣這個就好。」引起了後來的販毒風波。二人之後更牽扯出黑吃黑、安家費、出賣與被出賣的內情。

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隨著內情愈爆愈多，網民亦亦愈來愈熱衷於吃Toyz的花生，當年叱吒風雲的世界冠軍，如今因毒品案或成階下囚，實在令人不勝唏噓。

同場加映：LOL世界冠軍Toyz涉毒在台被捕 6件惹火事跡曾兩度與鍾培生打官司

Toyz是香港人，代表台灣出賽並獲得世界冠軍後人氣急升。他同時也是一名惹火人物，除了跟前東家HKE創辦人鍾培生打官司，亦不時跟其他實況主發生糾紛，更因拍片點評米芝蓮餐廳，惹怒星級主廚，對方更表示不排除提告。

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