羅志祥疑入「劣跡藝人名單」做善事洗底　自揭課金扶貧做長腿叔叔

羅志祥（小豬）暫停演藝工作已一年多，近來也頻傳出準備復出的傳聞，而他開設的Youtube頻道，最新影片則曝光他與小朋友做手工藝、做月餅等活動，這些小朋友他默默資助多年，更強調「不管怎麼嘴我，我還是會繼續做的」。



羅志祥透露平時會收到小朋友寫的信，但大都不知道在背後資助他們的人是他，只知道是一位叔叔、伯伯，而他自知影片公開後，酸民一定會說在洗白，他笑稱「我洗不白了，你放心」，也感嘆現在的社會，你不講別人會說你沒做，講了又說你在做秀，但是他還是會保持初心，哪裡有需要，他就會站出來，「不管怎麼嘴我，我還是會繼續做的」。

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