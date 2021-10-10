台女星整容幾乎毀容　雙眼皮埋線「一拉就斷」打玻尿酸變大鼻妹

從《大學生了沒》出道的台灣女星蘿莉塔，自然不做作的個性，是各大節目的常客，近日受邀上談話節目《媽媽好神之俗女家務事》，大方分享自己的黑歷史。蘿莉塔坦言，曾經因為貪小便宜，做了好幾次醫美整形手術，結果不但沒有變美，甚至差點毀容，恐怖經歷嚇傻在場的主持人和來賓。



蘿莉塔在節目中表示，雖然自己有雙眼皮，但右邊算是內雙，一直很想要兩隻眼睛都是深邃的雙眼皮，經朋友推薦去做了縫雙眼皮的手術。沒想到手術完不到一個月，某天出門時，朋友好心提醒她眼皮上好像沾到睫毛膏的屑屑，蘿莉塔伸手輕輕一摳，就拉出一條線，她驚呼：「我的雙眼皮一個月內直接沒了」後來又改回原本的方式，用貼的貼出雙眼皮。

不僅縫雙眼皮手術失敗，蘿莉塔更自爆打玻尿酸發生的慘事。因為想要掩飾自己的暴牙，打算隆鼻跟墊下巴，但覺得這兩者的手術費用太貴，所以改成打玻尿酸，只是她卻不清楚玻尿酸會有什麼副作用…

【圖輯】你知道玻尿酸會有什麼副作用嗎？5圖看完蘿莉塔恐怖整容經歷👇👇👇

她抱著回本的心態，跟醫生說要「打很尖、鼻子要打很高」後來蘿莉塔才知道玻尿酸是會不見的，而且是往旁邊擴散，導致鼻子一度變超大。她笑說，鼻子恢復正常後，還收到網友私訊，詢問她是在哪裡做的縮鼻頭手術。

【圖輯】點圖放大看蘿莉塔IG美照👇👇👇

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