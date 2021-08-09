羅志祥神隱一年後微博留言暗示復出：我會努力回到我原本的位子

台灣男星羅志祥（小豬）去年被前女友周揚青指控「多人運動」兼秘戀「蝴蝶姐姐」愷樂後，令影像插水兼事業停擺至今。事隔一年，小豬正密密試水溫復出，昨晚（8日）他更在微博感謝內地粉絲的支持，並承諾自己不會不見，努力回到自己原來的位置。
小豬最近不但接受傳媒專訪、開YouTube頻道「Show TV」，更主動在Instagram上載如錄音室錄音的照片，令一眾小豬的粉絲對於偶像積極走復出之路激動不已。有內地粉絲在微博上傳影片為小豬打氣，令小豬深受感動，留言感激粉絲的支持：「謝謝你，我看到了！」他亦再留言表示自己會努力走下去：「我不會不見，給我點時間，我會努力回到我原本的位子！因為還有你們。」
另外，小豬早前為內地鄭州水災發文並且捐款50萬人民幣，善舉深受內地民眾讚賞，一面倒留言支持小豬，認為他的私生活和慈善是一碼歸一碼，瞬間在內地形象回升。
點擊觀看更多小豬的圖片：
+8
謝影雪自肥上ViuTV想「親近」MIRROR所有成員：小朋友先做選擇東京奧運｜麥明詩公開與「牛下女車神」合照：李慧詩真係超級勁！陳家樂上載十年前舊照身形超大對比 盤點潺仔變大隻型男藝人鍾麗緹大女Yasmine真空用被包到實 散發慵懶性感魅力大展好身材MAMAMOO頌樂大騷腹肌登男士雜誌封面 盤點深藏不露KPOP女偶像戴利睇奧運織冷衫一幕被廣傳 IG公開成果：緩解壓力的方法！伍家謙講奧運引用伍晃榮金句「波係圓嘅」：希望可以一直傳落去！