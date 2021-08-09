羅志祥神隱一年後微博留言暗示復出：我會努力回到我原本的位子

台灣男星羅志祥（小豬）去年被前女友周揚青指控「多人運動」兼秘戀「蝴蝶姐姐」愷樂後，令影像插水兼事業停擺至今。事隔一年，小豬正密密試水溫復出，昨晚（8日）他更在微博感謝內地粉絲的支持，並承諾自己不會不見，努力回到自己原來的位置。



羅志祥正密密試水溫復出。（IG@showlo）

小豬最近不但接受傳媒專訪、開YouTube頻道「Show TV」，更主動在Instagram上載如錄音室錄音的照片，令一眾小豬的粉絲對於偶像積極走復出之路激動不已。有內地粉絲在微博上傳影片為小豬打氣，令小豬深受感動，留言感激粉絲的支持：「謝謝你，我看到了！」他亦再留言表示自己會努力走下去：「我不會不見，給我點時間，我會努力回到我原本的位子！因為還有你們。」

小豬現時更是半個YouTuber，周不時都會拍片。（YouTube：Show TV）

有內地粉絲在微博上傳影片為小豬打氣，令小豬深受感動，留言感激粉絲的支持。（微博圖片）

另外，小豬早前為內地鄭州水災發文並且捐款50萬人民幣，善舉深受內地民眾讚賞，一面倒留言支持小豬，認為他的私生活和慈善是一碼歸一碼，瞬間在內地形象回升。

點擊觀看更多小豬的圖片：