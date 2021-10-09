超感應學園︱洪金寶次子女友承父親700萬債務　劉奕兒唔敢結婚

洪金寶次子洪天祥女友劉奕兒因主演Viutv奇幻劇《超感應學園》太過入戲，為抽離角色寫歌〈遺忘的名字〉，坦言首度創作推出單曲，是因台灣疫情一年沒收入，試圖運用時間拓展演藝寬度，實際上，她因媽媽罹患乳癌、奶奶有髖關節毛病，家中還有700萬（台幣、下同）債務，每個月開銷2、30萬，都由她一肩挑起，內心承受壓力極大，但無論如何，都告訴自己「要撐下去，絕對不能倒下」。



外表甜美、個性大而化之的劉奕兒，當年因媽媽生病，為幫爸爸分擔家計，放棄當體育記者的夢想而踏入演藝圈，一路以來，她幾部戲都擔綱女主角，看似星途順利，但實則背後承受極大壓力，媽媽癌症復發、爸爸的公司遭逢巨變，奶奶有髖關節毛病，頓時家中經濟壓力全落在她一人身上，平常笑臉迎人的她，只要有人提：「還好嗎？」瞬間讓她淚崩。

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新冠疫情衝擊各行各業，劉奕兒的演藝工作因而停擺一年，全家靠過去存款度日，她感嘆：「只能再撐一年」，無奈的心情，讓她連後路都得先想好，「如果真的不行，就把台北的房子賣了吧，一家人搬到鄉下，開銷可能也比較少，應該還過得去。」

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種種因素加起來，讓劉奕兒不敢想未來，坦言：「目前就是賺錢最重要。」男友洪天祥在香港，兩人維持遠距離戀愛，但婚姻大事，她也無法考慮，坦言男友的確有提過結婚一事，只是現在的自己不適合結婚，「我還有好多事沒做，加上家裡的事那麼多，我真的還不想結婚，還好他也很尊重我，我不是那種很黏的女友，也都以工作為重，就這樣穩穩地過就好」。

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