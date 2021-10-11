林作稱有人最高出價2萬買拳賽汗褲　鍾培生用英文四字回應

林作和鍾培生的百萬拳賽9月落幕。鍾培生自爆勁賺8位數，而林作亦名利雙收，成雙贏局面。近日林作指有人以$8,888買入他在拳賽所穿的汗褲，並上載對話圖，圖中買家出價$8,888，希望攞個好意頭。林作發文表示：「我嫌8888太低。各位請繼續出價」。



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林作今日（11日）接受《香港01》訪問，稱有人最高出價2萬購買他的汗褲，另外有人出價1萬8千和1萬，「而家等緊2萬、1萬8嗰兩個磅水，唔磅水嘅話，1萬嗰個應該係實㗎啦！」

他指已將汗褲真空包裝，更認為條褲理想價錢是5位數：「條褲梗係值5位數字啦！但係你話要去到5萬7 exactly，我又唔會勉強嘅，但萬萬聲就肯定㗎啦！你鑲起佢，跟住同人講話：『呢個係香港史上最貴拳賽拳手着嘅！』點會唔值錢呀？我簽埋個名畀佢都仲得！」

至於問鍾培生會否仿效林作拍賣拳賽汗褲，鍾培生則送上祝福：「Good luck to him」。

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