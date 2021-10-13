魷魚遊戲｜從《魷魚》反思人性黑暗面：你願意為了456億殺人嗎？

看完《魷魚遊戲》後，其實我想到用幾個問題就可以完成簡配的《魷魚遊戲》，非常簡單又恐怖。「這是世界上你最愛的人是誰？」（先想一下）有答案了嗎？然後再問你「給你456億韓元，但要殺了那個人」好，可能很多人會說不要。稍微換個說法。「給你456億韓元，那個人從此自世界上無聲無息消失」還是不要嗎？「不要的話，那就是你從這個世界上消失」你的答案還會是不要嗎？



基本上，筆者覺得《魷魚遊戲》就建構在以上幾個問題上，或許你可以不用為了錢犧牲別人，但如果果不犧牲別人那就得犧牲自己呢？很多人覺得曹尚佑為了自己不擇手段，但其實他就是本能反應，為了活下去，他比較像是正常的存在。《魷魚遊戲》評價有褒有貶，但其實有蠻多值得思考的地方。

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活著的意義是什麼？

一堆參賽者把自己的生活搞砸了，被負債追著跑，社會就像地獄一樣，於在第一次遊戲解散後，很多人回到現實社會後，發現實在還是太慘，於是又回來參加第二次。但我覺得這都還不是最慘的，大多數的人拿到錢後，都還有要拿這筆錢來做什麼的想法，但像智英，一個被當牧師的父親家暴和性侵的女生，有一天在放學回家時見到父親殺死母親後弒父，就算拿到456億韓元，出去也沒有人生目標，最後她在彈珠遊戲中選擇犧牲自己。

但有錢人生活就富足嗎？活動主辦人吳一男因為跟一群富豪也覺得沒有生活方向，於是從1988年就開始舉辦《魷魚遊戲》，甚至旁觀也無法滿足，自己還下海參與，「旁觀總是沒有親自參與來得寫實啊！」可見他的內心有多匱乏。所以活著的意義到底是什麼？這是一個很重要，但我們都花很少時間去思考的問題。

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幫助別人，是發自內心，還是希望會得到回報？

大多數的人答案應該也是發自內心。但看看下面。

在彈珠遊戲開始前，要參賽者先找一個隊友，由於上一場的拔河比賽是以十人為一組，拔贏其它組的形式。所以大家都是找心中覺得最強的隊友。原本非常具冠軍像的曹尚佑，在彈珠遊戲中找了力氣很大的外勞阿里，並鼓勵憑藉他的頭腦加上阿里的力氣，一定能打敗其他組。

沒想到遊戲規則是要贏走對方的十顆彈珠，更沒想到的是曹尚佑輸掉只剩一顆，此時曹尚佑一下突然翻臉比翻書還快，質疑阿里作弊，不然怎可能一直贏？一下又打悲情牌，訴求當初在外面時，曾給阿里錢，讓他坐車而不是長途跋涉走路回家。

對阿里而言，當初那個給他一萬韓元坐車回家的恩人，如今翻臉不認人，又以此哀求他釋出手中的彈珠，但代價卻是犧牲自己的性命，變質的恩情，恐怕再也沒什麼比這更諷刺的了吧？

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50步可以笑100步嗎？

墊腳石橋中，曹尚佑迫於時間壓力，推了玻璃工人一把，測試是強化玻璃還是一般玻璃，最後謎底揭曉是一般玻璃，工人喪命。回來後，主角成奇勳很生氣質問曹尚佑怎可以推人？但其實成奇勳在上一個彈珠遊戲中，才騙了001號老人吳一男的彈珠，贏得最後勝利，下個回合，卻指著曹尚佑鼻子質問怎可以推人。

50步可以笑100步嗎？或許可以，但至少在那一幕，我內心是瞧不起成奇勳的，他雖然沒有直接殺了老人，但騙走老人的彈珠，最後也間接害老人殞命（雖然結局顯示老人沒有在彈珠遊戲中被殺），其實本質上沒有不同。

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容忍可以解決事情嗎？

彈珠遊戲中，成奇勳跟老人一組，原本他也輸到快要脫褲子了，輸到只剩一顆彈珠，最後成奇勳發現老人似乎神智不清，常常忘了比賽中說過的話，索性說謊騙走老人的彈珠，以為得手的同時，才發現老人還有一顆彈珠。

沒想到這時候老人要求成奇勳用手上的19顆彈珠，跟他對賭手上的那一顆。成奇勳這輩子沒聽過這種要求，聽到這要求當然火啊！此時老人幽幽地說「那你騙我手上的彈珠就是對的嗎？」原來老人神智清醒的很，成奇勳頓時語塞。

這一幕讓我想到需索無度的恐怖情人，成奇勳騙人不對，但當老人選擇沉默時，便讓成奇勳有了可以繼續騙的錯覺，直到最後被拆穿前，成奇勳都忘了，其實是他自己錯在先。

所以容忍可以解決事情嗎？老人最後把手上僅存的彈珠給了成奇勳，在誤以為老人因為自己而死後，成奇勳似乎受到感召，成為正義的一方（雖然我覺得會因為沒錢，而把媽媽保險解約的人，突然變成正義使者的轉變有點牽強），但我還是覺得一味容忍，是沒有用的。

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解決問題的思考框架

椪糖遊戲中，你以為得用主辦單位發的針一直刮圖形的邊緣才能取下，但其實只要用口水舔背面就能讓圖形跟邊框分離了；你以為在彈珠遊戲開始前，沒找到同伴就會被殺，但沒找到同伴的韓美女，最後反而不用參加彈珠遊戲還能全身而退。

很多時候，我們會被表象原因所困惑，而忘了尋求根本原因的解答。主辦單位只說要讓圖案跟邊框脫離，沒說一定要用發的針，但大家看到針，都下意識以為要用針刮。想想看，生活中框住你的那根針是什麼？

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人生而平等嗎？

《魷魚遊戲》號稱要讓大家都能平等競賽，但拔河比賽勝負本質上是建立在力量強弱，椪糖遊戲也是一開始讓大家不知情狀況下，選擇三角形、星形跟傘形等圖案，選到三角形上天堂，選到傘形就準備下地獄。

但起跑點落後就代表會輸嗎？不，靠努力還是有翻轉的可能，拔河比賽力量輸可以靠技術補足；椪糖遊戲選到傘形圖案還可以用口水融掉界線。

就像那一幕，雙門洞的首爾大學高材生曹尚佑，嗆雙門洞的成奇勳人生會那麼失敗，就是因為婦人之仁時，成奇勳反嗆「難道雙門洞的高材生現在淪落到跟我一起玩由於遊戲，也是因為我的關係嗎？」

很多你以為的真理，在加了人性跟金錢的考驗後，都會變質。上面提出的問題，每個人的看法或有不同，你的答案是什麼呢？

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：滾石西恩思考人生，原文：你願意為了10億放棄什麼?帶你看看不同的「魷魚遊戲」觀點】