魷魚遊戲｜盤點六大埋藏伏線　Netflix有可能拍成其他國家版本？

由影帝李政宰及朴海秀等人主演的韓國Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임）上架一個星期，終於登上全球戲劇排行榜冠軍，劇情引起全球劇迷熱烈討論。最後雖然以男主角李政宰獲勝獨得456億韓元獎金完結看似圓滿的結局，但其實全套劇仍然有不少疑團未解開，而且處處鋪滿伏線，不少網民都深信這些伏筆會於第二季逐一解開，甚至有可能Netflix會引伸到拍成其他國家的版本。



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《魷魚遊戲》有很多小細節，你又有沒有留意到呢？（NETFLIX）

1. BIG BOSS另有其人

今次《魷魚遊戲》的主辦人在大結局時終於揭曉，其實就是其中一名參與遊戲的「001」老伯吳一男，雖然他最後在男主角面前死去，但男主角準備登機飛去美國與女兒展開新生活前，發現其實《魷魚遊戲》沒有因為「001」老伯的離世而完結，而且組織亦繼續招攬人參加。

「001」老伯吳一男極可能並非《魷魚遊戲》的Big Boss。（《魷魚遊戲》影片截圖）

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2. 不只韓國才有《魷魚遊戲》

六名來自世界各地的外國貴賓們遠道而來觀看比賽，並曾經提到「韓國的大賽事目前最棒的」，暗示除了韓國之外，極有可能在其他國家一樣有類似的殺人遊戲。結束最後一個遊戲時，鏡頭更定格在這些貴賓們的動物頭套上，顯示出這些人的地位非凡，究竟他們是什麼人？會不會是不同國家的主辦人呢？如果其他國家都有每年舉辦《魷魚遊戲》，有可能Netflix之後會引伸到拍成其他國家的版本。

六名來自世界各地的外國貴賓們遠道而來觀看比賽。（《魷魚遊戲》影片截圖）

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3. 粉紅色工作人員們如何加入組織？

劇中數百名穿上粉紅色制服的工作人員一共有三個階級，分別是最低級的「圓形」，拿着槍殺人的「三角形」以及監督所管理者的「正方形」，而且他們亦有很多規矩要遵守，例如不得主動向高層說話，而且不得只能隨意脫下頭套，一旦被發現身份，就會被殺死。究竟這些工作人員是自願參加、還是被逼的？相信第二季都會可以找到點頭緒。

（《魷魚遊戲》劇照）

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4. 警察黃俊昊生死未卜

警察黃俊昊（魏嘏雋 飾）為了尋找失蹤的哥哥黃仁昊而潛入《魷魚遊戲》營地假扮成工作人員，後來被揭發在逃亡時被組織追殺，他站在懸崖邊時，一直戴着黑色面具的遊戲負責人在他面前脫下面具公開自己的身份，黃俊昊才知道對方正正就是自己苦苦找尋的哥哥黃仁昊（李炳憲 飾）。最後黃俊昊被哥哥拿着槍射中左邊肩膀後墮崖，但不少觀眾都認為他中槍的地方並非致命之處，似乎是哥哥特意為他留了一條活路，很有機會在第二季再登場。

黃俊昊被哥哥拿着槍射中左邊肩膀後墮崖生死未卜。（《魷魚遊戲》影片截圖）

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5. 警方能否得知《魷魚遊戲》的存在？

警察黃俊昊在墮崖前傳給組長的四條影片，其中有兩條成功傳出，但另外兩條影片則一度傳送失敗，最後他逃亡期間再嘗試傳送一次，其中一段更是他威脅其中一名VIP講出來的證詞，這重大的關鍵線索究竟最後能不能成功傳達到警方手上？

警方一直不相信《魷魚遊戲》的存在。（《魷魚遊戲》影片截圖）

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6. 李炳憲的真正身份是什麼？

在劇中一直戴着黑色面具的遊戲負責人，其實就是警察黃俊昊一直尋找的哥哥黃仁昊（李炳憲 飾），更加是2015年的《魷魚遊戲》優勝者。他理應獲得巨額獎金生活無憂，但為何之後他仍然住在狹窄的考試院入面，更成為遊戲負責人？這個角色由李炳憲飾演當然已暗示這個角色並不簡單，尤其是他親手用槍射中弟弟時都非展露出冷血無情的眼神，而他為遊戲主辦人「001」老伯吳一男蓋上眼睛時卻透露出一絲的冷酷，似乎他並非一名反派角色。究竟他是以什麼心態加入組織？他會像第一季的優勝者成奇勳一樣，為了知道《魷魚遊戲》的秘密找出幕後主腦而選擇加入嗎？李炳憲的故事在第一季卻未有太多篇幅講述，很有可能會成為第二季的重要角色，如他的卡士來說甚至乎可能擔大旗做男主角，以他過去的故事作為主線。

黃仁昊（李炳憲 飾）的故事在第一季卻未有太多篇幅講述，很有可能會成為第二季的重要角色。（《魷魚遊戲》影片截圖）

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魷魚遊戲｜你看不到的劇中細節 第一集已暗示有參賽者是不死之身

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