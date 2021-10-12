賭命夫妻｜性話題全打格觀眾睇唔明　官網上載足本版須18歲先睇得

由火火和陳嘉倩主持的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》邀請到五對夫妻在一連15集的節目中玩遊戲贏獎金，昨晚（11日）播出第一集已經火花四起，夫妻們各自要在白板上寫上對對方的缺點，口沒遮攔、唔沖涼、去廁所唔閂門、思想出軌等等應有盡有，就連床事有什麼不滿都講埋出來。去到一個講性生活部分的環節時，可能內容實在太火爆的關係，節目組考慮到所有年齡層的觀眾，竟然將參賽者在白板上寫的內容打格仔，就連主持將內容解釋一次的部分都加上「嗶」聲音，看到觀眾一頭霧水，根本無法得知他們在做什麼，批評ViuTV一開始就不應將節目放在9點半，令一班想看的觀眾表示看到勁冇癮！



ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》邀請到五對夫妻在一連15集的節目中玩遊戲贏獎金，昨晚（11日）播出第一集已經火花四起。（《賭命夫妻》影片截圖）

五對夫妻被要求畫上最合拍的性行為動作，火火特別提醒他們只能畫火柴人，不需要畫素描畫太多細節，結果參賽者們全部都很配合地，理應一點也不色情可以照出街，誰知幾乎全部白板上的畫作和文字都打上厚厚的格仔，就連他們怎樣講都被「嗶」聲遮蓋，只加上少量後製效果，令一眾網民看到一頭霧水。事後ViuTV在官網上載該集的足本版，觀眾只需要輸入出生年月證明年過18歲，就能夠觀看這些被「打格」的內容。

可能內容實在太火爆的關係，節目組考慮到所有年齡層的觀眾，竟然將參賽者在白板上寫的內容打格仔，就連主持將內容解釋一次的部分都加上「嗶」聲音，看到觀眾一頭霧水。（《賭命夫妻》影片截圖）

幾乎全部白板上的畫作和文字都打上厚厚的格仔。（《賭命夫妻》影片截圖）

事後ViuTV在官網上載《賭命夫妻》第一集的足本版，觀眾只需要輸入出生年月證明年過18歲，就能夠觀看這些被「打格」的內容。（ViuTV）

有網民表示無法理解節目的做法，假如一早就知道這個環節牽涉性的話，根本一早就可以安排在較晚的時間播放，又有人認為這些參賽者所畫的內容一點也不露骨，其實照播出應該問題不大，但如果必須要打格才能出街，那這個環節根本就沒有播出的意義，因為觀眾看到的只是一片空白。

陳嘉倩稱節目大家都玩得好放。（葉志明 攝）

不過，對於節目組將該環節設成十八禁要打格仔的做法，主持之一的陳嘉倩竟然事前一點也不知情：「打格仔？可能係時段嘅關係囉，但我都唔係好清楚，我諗呢個係剪接部門去跟嘅，佢哋都好辛苦，節目上個月尾拍完要趕住出街，而家就係欣賞成果嘅時候啦，我睇番（節目）都覺得大家玩得好放！」

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