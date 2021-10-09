七仙羽傳被TVB嫌「ViuTV味濃」　痛失拍節目機會：邊間請我都會拍

風水師七仙羽（七師傅）自從拍攝多個ViuTV節目如《鬼同妳上位》、《考有Feel》及《七救星》之後人氣暴漲，不但一口氣接下多個廣告，更踩過界與男團P1X3L《Oh My God》擔任featuring一同拍MV，下月更踩入影壇開拍古天樂新戲，稱得上是繼麥玲玲之後最發展全面的堪輿學家。



七仙羽是近期最人氣高企的堪輿學家。（《七救星》影片截圖）

P1X3L《Oh My God》MV都參與埋。

七師傅早前參與葉念琛的賀歲片。（資料圖片）

七仙羽除了是ViuTV多個節目的常客，亦是有線開電視靈異節目《怪談》的常駐嘉賓主持，但唯獨從來未踏足過將軍澳電視城現身任何TVB的節目。TVB過去經常邀請麥玲玲、李丞責及蘇民峰等堪輿學家講來年運程或風水，早前更有消息指TVB有意邀請七師傅上節目，但在洽談階段時又覺得她已經被外界標籤成ViuTV藝人，因此去到最後果段放棄，七師傅對此向《香港01》直指「TVB冇搵過我」，又表示「同埋從來都冇人搵我拍運程嗰啲節目。」

七仙羽亦是有線開電視靈異節目《怪談》的常駐嘉賓主持。（《怪談》節目截圖）

她表示現時僅與ViuTV簽約開拍《七救星》的續作《七救星II》，亦澄清自己現時仍屬自由身，並不隸屬ViuTV旗下：「我同ViuTV冇簽藝人嘅合約，我同ViuTV簽嘅合約係每一次拍嗰個劇集（或節目）嘅合約，從來冇簽藝人合約，我係自由身，我拍邊間電視台都得嘅！好似我而家都有喺有線電視拍緊節目，邊間請我，而啲節目啱嘅話我都會拍，但TVB係冇搵過我！」

七師傅透露11月將開拍《七救星》第二季。（《七救星》節目截圖）

七仙羽坦言從來未有人找自己上節目講運程，並表示任何一間電視台請自己的話，只要節目合適都會OK。（TVB影片截圖）

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