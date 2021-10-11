Edan忙到甩轆chur到爆健康終響警號　自爆已暈低兩次要做身體檢查

ViuTV綜藝節目《膠戰》去年播出後大受歡迎，第二輯《膠戰S2》昨晚（10日）終於強勢回歸，MIRROR成員Edan（呂爵安）作為節目中的主力，第一集已經使出九牛二虎之力玩遊戲，隊友Jeffrey猜題時不惜除衫露肌肉為粉絲派福利，但卻在跑石春路時跑到臉色也變青，令一眾粉絲都很關心他會否玩得太認真而忽略健康。Edan昨晚在Instagram開直播時自爆，其實自己在拍攝《膠戰S2》時已經暈倒過一次，最近忙於拍攝劇集《i.SWIM》時又再暈過，健康狀況令人擔憂。



《膠戰S2》昨晚（10日）終於強勢回歸。（《膠戰S2》影片截圖）

MIRROR成員Edan作為節目中的主力，在第一集已經使出九牛二虎之力玩遊戲。（《膠戰S2》影片截圖）

Edan玩到衫都除埋！（《膠戰S2》影片截圖）

Edan在直播中表示，拍攝昨晚一集的遊戲時曾經一度感到暈眩要暫停錄製：「當日我跑完之後去到臨尾要換衫，因為我太耐冇做運動跑到就嚟死，嘩！一跑完坐低就開始暈，想嘔同標冷汗，成個人feel到好唔妥，我24歲仔冇試過咁嘅情况，好驚，我就話『喂，我唔得啦』因為成身濕晒所以即刻換衫，嗰次之後一定要做下運動，同埋嗰日通宵拍完直接走去拍電影《闔家辣》，所以嗰日都好誇張。」

Edan在直播中表示，拍攝昨晚那一集的遊戲時感到暈眩，更覺得想嘔和標冷汗。（《膠戰S2》影片截圖）

Edan跑到面都青埋。（《膠戰S2》影片截圖）

Edan表示當時已經覺得「我唔得啦」。（《膠戰S2》影片截圖）

他的表情已經有點勉強。（《膠戰S2》影片截圖）

除此之外，Edan又坦言自己因為不太精通游水，去到深水就會感到害怕，因此拍攝劇集《i.SWIM》之前都要先練水，卻在練水的時候差點再次暈低：「我拍《i.SWIM》第一次去練水，導演監製都嚟晒，想睇吓我游成點，所以我嗰次去都有啲壓力，因為好耐冇游過水，點都要試一試，我懷疑以前未完整游過一個25米，一去到未熱身就跳落去游，即游25米蛙式，游完之後，隻腳即刻緊到好似腫咗，啲筋硬晒，心感不妙，之後我上水同大家熱身，熱身期間我開始暈暈哋，但冇理由同大家講我頂唔順同想唞，應該係太焗，咁我繼續熱身，突然眼冒金星，過多陣真係暈，成個人突然間眼前畫面好似變咗一點點黑色，即刻有人扶住我！」雖然Edan笑言那個時候太樣衰「想搵窿捐」，不過他都有正視自己的身體健康，之後去看醫生做身體檢查，幸好結果心臟和身體都並無大礙，叫大家可以放心。

Edan現時正在拍《i.SWIM》，原來在練水時都差點暈低。（Instagram：@edanlui）

事實上，Edan今年歌影視綜四方面都涉獵，工作忙到踢晒腳長期睡眠不足，不但在一年內先後推出三首個人單曲《E先生 連環不幸事件》、《小諧星》及《My Apple Pie》，還連拍兩部劇集《大叔的愛》及《i.SWIM》，又要忙住拍電影和幾個綜藝節目如《考有Feel》、《調教你MIRROR》和《膠戰》，更要出席大大小小的MIRROR商演及品牌時裝活動，排山倒海的工作量根本令他難以應付。之前另一MIRROR成員姜濤已經試過一次在公開活動時暈倒，令外界擔憂一眾MIRROR成員工作過勞問題，如今Edan的身體又再次響起警號，粉絲都希望經理人花姐可以安排時間讓他們好好休息，健康至上。

姜濤（左一）上月與Jer、Anson Lo及Edan出席活動時突然跌倒暈低。（資料圖片）

令外界擔憂一眾MIRROR成員工作過勞問題。（資料圖片）

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