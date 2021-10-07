MIRROR成新一代教材代表人物　驚現小一英文工作紙個個爭住要

男團MIRROR十二位成員近年工作量大增，現時無論在樂壇、電視圈還是影壇都佔一席位，粉絲年齡層遍佈男女老幼，而且每逢有他們出席公開活動都必定人山人海，人氣絕對不容忽視！十二子的影響力更滲透到去小學，一份以MIRROR做題目的小學英文工作紙近日在「媽媽Group」瘋傳，取代不少人的童年回憶Beeno、Tom和Mary等卡通成為近期的當紅教材代表。



男團MIRROR十二位成員，現時無論在樂壇、電視圈還是影壇都佔一席位。（資料圖片）

在網上瘋傳的小一英文工作紙中，用了Anson Lo（盧瀚霆）、花姐和MIRROR十二子等人的照片作選項，要學生填寫適當的He、She、It等代詞，亦用了姜濤和Anson Lo的照片讓學生填寫五官和身體部位的英文生字，以及用Edan（呂爵安）成為填寫英文情景對話的代表人物。

Beeno、Tom和Mary等人物曾經是英文科的教材代表。（網上圖片）

不過，原來這款工作紙並非學校的教材，而是一名媽媽為喜歡MIRROR的女兒而自製的愛心工作紙。她在「和牛b的成長日記」Facebook專頁表示，女兒總是提不起勁學習，因此靈機一觸想到一個令女兒更加能投入做功課的方法，沒想到這個方法真的有用，女兒一見到工作紙就笑到甜絲絲，隨即獲網民留言表示媽媽的做法很聰明，更是不會抹煞小朋友學習意願的方法，不少網民都表示想要一份，讓小朋友可以在學習中找到樂趣。

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