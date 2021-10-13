魷魚遊戲｜正式成為Netflix最紅劇集！收視極誇打敗《怪奇物語》

Netflix韓劇《魷魚遊戲》播映以來屢創話題，如今Netflix更在Twitter上宣布該劇的全球觀看數突破1.1億，更勝《柏捷頓家族》（Bridgerton）、《怪奇物語》等神劇，成為Netflix創立以來全球觀看數最高的劇集。



《魷魚遊戲》熱播，第二季也勢在必行，導演黃東赫最近受訪時雖然提到拍攝該劇時壓力極大，還掉了六顆牙齒，但也因為觀眾太過熱情的反饋，讓他考慮拍第二季，並表示很希望能夠繼續挖掘李秉憲、孔劉的角色，讓外界看到不同角度的《魷魚遊戲》。

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最近南韓kakaoTV也打造像是《魷魚遊戲》的真人生存競賽《男女生存：分裂的世界》，透過官方Twitter，招募不同的男、女參賽者，條件共有3項，分別是必須成年滿19歲（換算香港年齡為18歲）、沒有犯罪前科以及對於女高或男高出身的人較有利，並要求參賽者必須在10天內生存，贏得比賽，獲勝者可獲得1億韓元。

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