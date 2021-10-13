魷魚遊戲｜阿聯酋搞真實版《魷魚遊戲》還原5關卡　淘汰下場曝光

Netflix韓劇《魷魚遊戲》9月播出後，迅速在全球掀起熱潮，許多綜藝節目都爭相模仿其中情節，阿拉伯聯合大公國的韓國文化中心（KCC）則是全面還原劇中經典橋段，在12號當地時間下午5點，舉行真實版《魷魚遊戲》，讓市民在感受刺激的同時，更加認識韓國文化。



根據《國家報》報導，這場真實版《魷魚遊戲》，由15名參賽者一組，接力挑戰5個經典關卡。（點圖放大看真實版《魷魚遊戲》還原哪5大關卡👇👇👇）

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和劇中不同的是，在遊戲中被淘汰不會因此喪命，能選擇在場邊觀戰，也能直接回家，而在比賽中勝出也不會拿到高額獎金，不過會獲得與主演一樣的綠色體育服，KCC表示將最大限度還原劇情，而該活動的最大意義，就是讓阿聯酋的民眾更了解韓國文化。

【同場加映】魷魚遊戲︱網友力推開拍香港版 譚俊彥林家棟等16港星被點名（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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