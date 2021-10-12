魷魚遊戲｜123木頭人出恐怖鬧鐘！一夠鐘即射BB彈　賴床變玩命

Netflix韓劇《魷魚遊戲》紅遍全球，不僅刷新了各國的收視紀錄，甚至還有望成為繼《上流寄生族》後，第二部於國外拿下各項大獎的南韓影片。網路上各式迷因改圖瘋傳，連日前菲律賓Netflix都將劇情中的123木頭人娃娃實際搬上街頭，引起世界各地的「魷魚絲」表示超想朝聖。



另外適逢萬聖節的來臨，也有不少人推出主角在遊戲們穿的特殊服裝，只要是相關新聞或是產品，都能成為「魷魚絲」們的話題熱門，證明了《魷魚遊戲》在新世代們心中超高的人氣。

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而出現於第一集中的123木頭人娃娃，因為首次出現就讓劇中人們見識到殺戮遊戲的可怕，因此也成為網友惡搞成恐怖迷因的最佳對象。今回除了上一次闖紅燈被怒瞪的超強行銷之後。

近期又有網友發揮創意，將123木頭人娃娃的特性化身為恐怖鬧鐘，從影片中能看到只要時間一到，人們如果還沒起床的話，娃娃就會從頭部伸出槍管，用塑膠子彈讓人痛醒。

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雖然這木頭人娃娃鬧鐘為網友製作的預覽影片，並未實際販售，且射出的也是沒有殺傷力的塑膠子彈，但因為搭上了這波超狂的《魷魚遊戲》風潮，還是引來不少人瘋狂轉載，表示：「要是真的，應該沒人敢賴床了吧？」

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