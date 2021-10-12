《魷魚遊戲》美國爆紅殺入艾美獎？外媒分析兩項大獎只能二揀一

話題韓劇《魷魚遊戲》自從在九月份於Netflix上架之後便獲得了高收視以及討論度，甚至還拿下了 Netflix 所有非英語系劇集的收視冠軍。也有許多劇迷們相當關心，《魷魚遊戲》是否有機會報名當今電視劇的最高榮譽獎項──艾美獎。



根據《Variety》雜誌的報導，由於《魷魚遊戲》的發行商是Netflix，所以絕對有資格參加艾美獎的競賽。不過不同於奧斯卡可以同時報名「最佳影片」以及「最佳外語片」，艾美獎在「最佳劇集」以及「國際艾美獎」只能擇一參加，所以可能無法見到猶如當年《上流寄生族》一舉斬獲兩項大獎的盛況了。

【相關圖輯】魷魚遊戲︱李政宰鄭浩妍竟不是冠軍 外國劇迷心中角色好感度排名（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

劇組到時候會選擇參加哪一項獎項，也讓許多劇迷們十分好奇。不過無論《魷魚遊戲》是否能獲獎，這部劇集在國際上引起的話題度以及商業上的成功絕對是無庸置疑囉！

【同場加映】Netflix首公佈Top 10影集排名數據 《魷魚遊戲》將歷史性破紀錄（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

《魷魚遊戲》脫北妹鄭浩妍爆紅！ IG 粉絲數狂漲 1400 多萬，更成為 Louis Vuitton 全球品牌大使！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】