賭命夫妻｜陳安立迷到人妻暈晒浪超曖昧　火火擔心會拆散人家庭？

由火火和陳嘉倩主持的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》邀請到五對夫妻在一連15集的節目中玩遊戲贏獎金，昨晚（12日）播出的第二集又再玩大啲，五位人妻撇低老公入camp並各自與五位節目組安排的PTBF（Part-time boyfriend）配對拍拖，其中曾做過模特兒、被節目組稱之為最正的人妻Luna，卻與拍檔陳安立（Brian）意外擦出「愛火花」，兩人之間微妙的氣氛連節目組都擔心是否玩得太過火而拆散人家庭！



節目組安排與五位人妻進行浪漫約會的PTBF們包括（左起）肥仔（梁業）、黎學勤（Jeffery）、黃奕晨（Dixon），陳安立（Brian）和193（郭嘉駿）。（《賭命夫妻》影片截圖）

做過模特兒、被節目組稱之為最正的人妻Luna，卻與拍檔陳安立（Brian）意外擦出「愛火花」，兩人之間微妙的氣氛連節目組都擔心是否玩得太過火。（《賭命夫妻》影片截圖）

節目組安排與五位人妻進行浪漫約會的PTBF們包括ERROR成員肥仔（梁業）和193（郭嘉駿）、陳安立（Brian）、 黎學勤（Jeffery）和黃奕晨（Dixon），並讓他們以禮物形式登場，五位人妻一打開發現他們的時候好開心到跳起，主持陳嘉倩更笑着表示「What happens in 銀礦灣 Stays in銀礦灣」，一想到可以撇低老公為所欲為就令她們興奮不已。

節目組讓五位PTBF以禮物形式登場，五位人妻一打開發現他們的時候好開心到跳起（《賭命夫妻》影片截圖）

陳嘉倩更笑着表示「What happens in 銀礦灣 Stays in銀礦灣」，一想到可以撇低老公為所欲為就令她們興奮不已。（《賭命夫妻》影片截圖）

最成為全場焦點的必定就是Luna和Brian這一對，兩人一見面就已散發出不一樣的氣氛忘我地行埋一邊傾偈，臉上亦難掩興奮表情，肥仔亦在旁不斷調侃兩人簡直沉醉於自己的世界。導演問Luna對Brian是否很滿意，她亦開心表示相當滿意不想換拍檔，又坦言已經忘了老公阿匡姓甚麼，Brian隨即單眼兼舉起手指公，表現相當得戚。

Luna和Brian這一對一見面就已散發出不一樣的氣氛，肥仔亦在旁不斷調侃兩人簡直沉醉於自己的世界。（《賭命夫妻》影片截圖）

真正的戲肉時是兩人去沙灘漫步做任務的時候，兩人已經你眼望我眼空氣流露出微妙的氣氛，Brian根據節目組安排的任務，先詢問Luna介不介意自己除衫，見Luna一口答應就再開口問對方可否幫自己搽防曬，結果Luna笑得沒有一絲的考慮就欣然答應「好呀！」，更笑到見牙唔見眼，很細心地將防曬霜塗勻Brian的頸、背及大腿。之後Brian更反客為主問需不需要幫Luna搽防曬，Luna更脫下外邊的背心，大讚Brian手勢好：「好舒服，Brian好溫柔呀！」

真正的戲肉時是兩人去沙灘漫步做任務的時候，兩人已經你眼望我眼空氣流露出微妙的氣氛。（《賭命夫妻》影片截圖）

Luna很細心地將防曬霜塗勻Brian的頸、背及大腿。（《賭命夫妻》影片截圖）

火火都忍不住表示兩人望落並不像節目效果。（《賭命夫妻》影片截圖）

Brian更反客為主問需不需要幫Luna搽防曬，Luna更脫下外邊的背心，大讚Brian手勢好。（《賭命夫妻》影片截圖）

在遠方監視整個過程的主持人火火都忍不住表示兩人望落並不像節目效果，事後Luna亦表示相當享受與Brian約會：「佢首先用咗佢嘅肉體開始個旅程，我覺得可以再多啲肉體！我老公都冇試過幫我搽防曬，我都唔會畀佢搽！」Brian在旁問Luna是不是已經被自己攻破防線，Luna沒有否認更傻笑一番，連節目組都忍不住表示「會否不小心拆散了別人的家庭呢」！

火火笑指Luna的老公阿匡一定看到眼火爆。（《賭命夫妻》影片截圖）

Luna表示相當享受與Brian約會。（《賭命夫妻》影片截圖）

Brian在旁問Luna是不是已經被自己攻破防線，Luna沒有否認更傻笑一番，連節目組都忍不住表示「會否不小心拆散了別人的家庭呢」！（《賭命夫妻》影片截圖）

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