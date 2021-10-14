星空下的仁醫｜馬國明片場遇小演員扭眼瞓：我鼓勵佢即刻走㗎

無綫台慶劇《星空下的仁醫》下星期一（18/10）首播，陣容有由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡及羅子溢、龔慈恩、陳自瑤等真是十分鼎盛。鄭嘉穎和馬國明兩大視帝交鋒，最開心的當然是觀眾，到底鄭嘉穎和馬國明能否憑台慶劇奪得視帝呢？



馬國明又做醫生。（葉志明攝）

不說不知道，原來入行接近21年的馬國明已經做過13次醫生！今日（14/10）他出席劇集宣傳活動時接受《香港01》訪問，說：「４，5次啦，又唔係好多，其實我拍過嘅每一科都樣樣知少少咁啦，唔好當我真係醫生。我諗做兒科醫生最大難處係病人通常都係幾歲大，甚至幾個月大，所以連佢哋都唔知有咩唔舒服。」馬國明表示兒科醫生的職責也十分重要。

《星空下的仁醫》幕前和監製、編審。（葉志明攝）

人們常說：「同小朋友、動物拍戲最高難度。」馬國明也認同，並分享了一個拍攝時的故事：「呢個題材真係要就小朋友，冇辦法，試過拍拍吓有個小朋友扭眼瞓，其實我都鼓勵佢即刻走㗎，因為可以收工，哈哈。最後變咗我哋要即刻跳咗嗰幕（戲），換衫拍住其他場，到佢瞓醒就換返衫再拍，其實拍呢套唔係好跟通告，好似打游擊咁真係幾刺激幾好玩。」

馬國明和鄭嘉穎擔任男主角。（葉志明攝）

與鄭嘉穎合作拍台慶劇，馬國明有沒有信心再奪視帝？他的回答卻十分貼地，開玩笑說：「其實我哋好少討論呢啲問題，都係隨緣啦。今年都好平均，個個都有機會嘅，我就冇乜所謂。佢（鄭嘉穎）anytime都大機會㗎啦，睇吓佢攞唔攞啦。睇吓佢想唔想要啦，唉，啲大哥好麻煩㗎嘛，哈哈哈。我就冇乜所謂，都攞過啦，頭獎我想中多幾注！我個人就現實啲。」

同場加映：星空下的仁醫｜演員童年照暗藏於海報 鍾嘉欣細細個已是脫俗美人

+ 5

同場加映：馬國明入行廿年做足13次醫生 吳啟華演程至美夠經典

點撃睇馬明演過的醫生角色：