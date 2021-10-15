《兒科醫生》更名《星空下的仁醫》　編審親解受袁國勇訪問啟發

無綫台慶劇《星空下的仁醫》下星期一（18/10）首播，劇中包括鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡及羅子溢等多位好戲之人，實在不可錯過。今日（14/10）監製和編審出席劇集宣傳活動，就解釋了劇集背後的意義。



《星空下的仁醫》台前演員和監製、編審。（葉志明攝）

監製方浤酌：「我哋好想開一套關於愛嘅劇，點樣諗呢，有家庭嘅愛、父母嘅愛，無私嘅愛，無私嘅愛係點？我哋就覺得係醫護人員，醫護入面有好多科我哋都拍過，係唯獨是兒科未拍過。」

《星空下的仁醫》編審潘漫紅、監製方浤酌。（葉志明攝）

編審潘漫紅也表示，劇集構思了將近一年，創作的背後也做了十分多資料蒐集，一點也不馬虎：「我哋同兒科醫生問過好多嘢，有時連一句對白，醫生之間交談都唔知。」監製：「有時醫生會話『Chemo』，咁『Chemo』係咩呢？原來係化療。」編審也說：「我哋以為醫生喺手術室好斯文，但係原來佢哋割腸係話『斬咗條腸』。」監製：「或者係切個潤。」

《星空下的仁醫》三大男神。（葉志明攝）

為什麼《兒科醫生》會改名叫《星空下的仁醫》？編審回答是因為受袁國勇醫生的一個訪問而啟發：「喺一次訪問入面，我哋睇到袁國勇醫生都話自己好鍾意睇星，佢曾經係天文學會嘅會長定副會長，提到原來睇星同研究係有共同點，就係大家都係睇緊啲一點點嘅嘢，用科學方法研究會有奧妙，睇星會知宇宙點形成，而睇病毒就知佢點樣嚟，要點醫治。用呢樣嘢（星空）再引申落兒童病房，其實都有點類似。」