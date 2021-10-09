星空下的仁醫｜演員童年照暗藏於海報　鍾嘉欣細細個已是脫俗美人

由方浤酌Ben（前名：方俊華）監製的無綫台慶劇《星空下的仁醫》，將於下周一（18日）晚9：30翡翠台首播。《星空下的仁醫》的陣容有演出陣容有鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、羅子溢（前名：羅仲謙）、龔慈恩、陳自瑤、海俊傑、郭少芸及曾航生等等，位位都是好戲之人。



鍾嘉欣細個真係勁清秀，好可愛！

今日（10月9日）無綫（TVB）官方網站發布《星空下的仁醫》「限量珍藏Solo Poster」，包括：鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、郭少芸、張寶兒、龔慈恩、羅子溢、海俊傑及郭子豪，該批海報除了影得一眾主角甚有「戲」勢，原來更暗藏一大亮點，就是每位主角身上掛著的醫生證，當中相片竟是眾人童年照，甚有心思。相關宣傳海報照發布不久，即有不少網民留言討論及讚好：「好有心思，支持醫療劇，期待！」、「點解張職員證唔係佢本人個樣？」、「係演員小時候個樣呀，好有心思。」

馬國明細個張相唔係好似佢。

觀乎一眾「主角童年照」，羅子溢可謂相當突出，皆因小時候的他雙眼大到一個點、十分靚仔，果然「三歲定八十」；而另一驚喜位是，原來張寶兒小時候相當男仔頭。正當網民以為每張證件的相片都是主角真人童年照時，監製Ben卻再投驚喜彈：「其實有兩位主角張證件相唔係佢哋細個嚟，因為佢哋搵唔到細個嘅相呀，所以就搵同事特登做一張畀佢哋！」到底邊兩位演員張相唔係「真童年照」呢？相信在網絡定必再度引起熱議。

點擊下圖睇各人童年照：