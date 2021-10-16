林志玲公益年曆「消腫」還原靚樣不再硬梆梆　用正能量語錄齊抗疫

林志玲與Akira結婚已2年，婚後仍積極做公益，每年底固定推出公益年曆，今年則推出愛心筆記本「心玲小語」，並與Akira一同獻聲錄製小語的中、日、英文音頻，三聲道的呈現讓購買的朋友可以一邊閱讀一邊聆聽，還能學習不同語言的人生金句。



林志玲「心玲小語」的企劃主題是「屬於自己．也獻給你」，這是林志玲分享個人生活態度的書，蘊含著溫柔的力量，也包含了幫助弱勢兒少的意義，也是獻給讀者，一本療癒心靈的小禮物。

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「心玲小語」除了是林志玲親筆手寫的正能量語錄，並親自挑選收錄的照片，包括許多從未公開過的獨家照片：姊姊個人視角的生活記錄、所到之處的人生風景…等，滿足粉絲們對姊姊回歸家庭生活樣貌的好奇心。

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此外，志玲姊姊慈善基金會長期扶助的花蓮北埔國小舞蹈隊成員，也為「心玲小語 」附贈的行事曆手帳畫下可愛插圖，純真的筆觸更增添許多童趣，

林志玲提到，過去一年經歷疫情的動盪與不安，我們的生活都有一些改變，每個人的心靈都需要被撫慰。志玲姊姊透過個人成立的志玲姊姊慈善基金會協助太魯閣事故傷者的心靈療癒，也為中、小學的孩子們帶來防疫健康心理的課程，也認為明年應該是「尋找自己內心正能量」的一年，希望透過自己每一個人生階段的不同體悟，分享給需要力量的朋友，一起用溫柔飽滿的心去對待這個世界。

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