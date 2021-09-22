林志玲中秋自拍照不見老公AKIRA　 驚見瘦了一圈手捧鮮花送上祝福

46歲台灣第一名模林志玲於2019年和日本天團放浪兄弟成員AKIRA結婚，婚後生活甜蜜，小倆口還一起代言、做公益，如今林志玲罕見在中秋節秀自拍，只見她手捧鮮花，久未露面的她跨海祝福，讓粉絲直呼仙氣爆棚。



林志玲在中秋夜貼出近照，露出甜美笑容，溫柔寫下「花好月圓，健康平安」，氣質一樣優雅。

林志玲在中秋夜貼出近照，並寫下「花好月圓，健康平安」。（IG@chiling.lin）

但身邊卻不見老公AKIRA，讓粉絲有些小失望，但仍祝福留言，「志玲姐姐好久不見，依然仙氣爆棚！」、「姐姐好美，祝平安健康，中秋快樂！」、「好久沒看到志玲姐姐了！」、「志玲姐姐中秋節快樂，很想念妳耶～」

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