未婚妻全家要錢又要樓　台男聽呢個要求即分手：妳是25歲林志玲？

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-07-03 16:00

情侶拍拖時如膠似漆，但到談婚論嫁可能才露出真本性！有台男近日在討論區分享婚前煩惱，透露原本計劃今年結婚，但因疫情關係不辦婚宴，惟女家父母卻開出驚人條件，除要求600萬新台幣（約167萬港元·下同）禮金，還要求樓主幫忙還房貸，更獅子開大口要求他把父母的資產都過戶給其女兒。讓他正式死心的是，女友竟加一腳，要男方送她豪宅做新婚房子，氣得他破口大罵：「妳以為妳是25歲的林志玲？？？」終決定要女友攤牌分手。

樓主直斥女友一家貪得無厭，氣得他破口大罵：「妳以為妳是25歲的林志玲？？？」（林志玲微博圖片）

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情侶結婚前雙方家庭商討禮金及嫁妝事宜，這些話題往往會觸發矛盾甚至爆發衝突。日前有台男在Dcard討論區發文，透露原本今年會與女友拉埋天窗，但受疫情影響而不辦婚禮，不過商量親事期間，準岳父母竟拋出多個離譜要求，讓樓主咋舌。

樓主透露雖然女方爸媽皆是國中老師，並已領取退休金，但被扣了18%，故金額很少，加上女友月薪僅4萬新台幣（約1.1萬港元），如果女友婚後不再給兩老家用，他們擔心難以支付房貸。相反，樓主家的經濟環境相對不俗，雖然爸媽教育水平不高，僅國中畢業，但他們15歲已投身社會，全年無休每日開店12小時，努力經營貿易生意，如今已擁有4間店舖，「4間的房租，一個月有70幾萬（約19.4萬港元）」。除店舖收益，其父母現正住的房子價值3500萬新台幣（約970萬港元），所以準岳父母相信樓主有能力替他們償還房貸。

準岳父母貪得無厭，不但要求600萬新台幣（約167萬港元）禮金，還要求台男幫忙還房貸。（《加油威基基》劇照）

準岳父母貪得無厭，除了要求代為支付房貸，他們更看中樓主的資產，包括其父母所送的1間價值900萬新台幣（約250萬港元）的房子，及其父母名下4間店鋪，希望樓主可以在婚前把這些資產全部過戶給女兒，並簽訂婚前契約，背後一套神邏輯更把他嚇壞，「因為男人有錢就會做怪，反正婚後所生的小孩都是跟你姓，未來房地產最終都屬於男家，只是女兒先保管而已」。

最讓樓主心灰意冷還是未婚妻的不要臉要求，女友要求送她1間豪宅當新婚房子，「她看中了1間開價3400萬（約944萬港元）的房子」，這個要求成了最後一根稻草，壓垮了樓主對這段婚姻的美好幻想，毅然決定分手，還炮轟女家太無理，「我爸媽沒翻臉，是我翻臉了，這種要求，妳以為妳是25歲的林志玲？？？」。

令樓主徹底崩潰的是未婚妻也要求送她豪宅做新婚房子，「她看中了1間開價3400萬（約944萬港元）的房子」。（《加油威基基》劇照）

台男的分享引來網民熱烈留言，不少人驚嘆女方一家的要求實在太過份，「怎麼不要臉的女生這麼多啊？重點是就算連林志玲都沒有這樣要求啊！」、「把你當ATM了」、「又來一個水蛭家族」，但也有網民關注未婚妻的長相，好奇她是否很漂亮，竟夠膽提出如此奇葩的要求。

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有台女在討論區發文，表示與男友交往快半年，約會時習慣AA制，但在外訂房過夜時，經常都由女方付房租，男方則只付餐費，而更讓她震驚的是，每次她洗澡後都會發現錢包少了1000元（新台幣，下同，約278港元），相信是遭男友偷錢！

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